Учени изследват кръвта на столетниците, за да открият тайната на дълголетието

С толетниците, смятани някога за рядкост, се превърнаха в нещо обичайно. Всъщност те са най-бързо растящата демографска група от световното население, като броят им се удвоява приблизително на всеки десет години от 1970 г. насам.

Kолко дълго могат да живеят хората и какво e определящо за дългия и здравословен живот ни е вълнувало винаги. Още Платон и Аристотел, преди повече от 2300 години, са обсъждали и писали за процеса на стареене.

Да се разкрият тайните на дълголетието обаче не е лесна задача. Това означава да можем да си обясним сложното взаимодействие между генетичното предразположение и начина на живот на хората.

Скорошно проучване, публикувано в GeroScience, разкри някои общи биомаркери, включително нива на холестерол и глюкоза, при хора, които са достигнали възраст над 90 години.

Столетниците, както и хората на и над 90 години отдавна представляват интерес за учените, тъй като те могат да ни помогнат да разберем как да живеем по-дълго и може би също как да остареем в по-добро здраве. Досега проучванията на столетници често са били в малък мащаб и са били фокусирани върху избрана група, например, като изключват тези, които живеят в домове за възрастни хора.

Много събрани данни

Това проучване е най-голямото, сравняващо профили на биомаркери, измерени през целия живот сред изключително дълголетни хора и техните по-кратко живели връстници.

Сравнени са профилите на биомаркери на хора, живели над 100 години с тези на техни връстници с по-кратък живот и са проучени връзките между профилите им и шанса да станеш столетник.

Изследването включва данни от 44 000 шведи, подложени на здравни оценки на възраст между 64-99 години. Те са извадка от така наречената кохорта Amoris.

След това тези участници били проследени чрез данни от шведския регистър до 35-годишна възраст. От тези хора 1224, или 2,7%, са доживели до 100 години. По-голямата част (85%) от столетниците са жени.

Включени са 12 кръвни биомаркера, свързани с възпаления, метаболизъм, чернодробна и бъбречна функция, както и потенциално недохранване и анемия. Всички те са били свързани със стареенето или смъртността в предишни проучвания.

Биомаркерът, свързан с възпаленията, бил пикочната киселина - отпадъчен продукт в тялото, причинен от храносмилането на определени храни.

Разгледани са също маркери, свързани с метаболитен статус и функция, включително общ холестерол и глюкоза, и такива, свързани с чернодробната функция, като аланин аминотрансфераза (Alat), аспартат аминотрансфераза (Asat), албумин, гама-глутамил трансфераза (GGT), алкална фосфатаза (Alp) и лактат дехидрогеназа (LD).

Взет е предвид също креатининът, свързан с бъбречната функция и желязото, както и общия капацитет за свързване на желязо (TIBC), свързан с анемията. И накрая, бил изследван и албуминът - биомаркер, свързан с храненето.

Констатации

От всички тези изследвания става ясно, че като цяло тези, които са доживели до стотния си рожден ден, са склонни да имат по-ниски нива на глюкоза, креатинин и пикочна киселина от шейсетте си години нагоре. Въпреки че средните стойности не се различават значително между столетниците и хората, които не са столетници за повечето биомаркери, столетниците рядко показват изключително високи или ниски стойности.

Например, много малко от столетниците са имали ниво на глюкоза над 6,5 по-рано в живота си или ниво на креатинин над 125.

За много от биомаркерите както столетниците, така и тези, които не са столетници, са имали стойности извън диапазона, считан за нормален в клиничните насоки. Това вероятно е така, защото тези критерии са определени въз основа на по-млада и по-здрава популация.

Когато от екипа изследвали кои биомаркери са свързани с вероятността за достигане на 100 години, открили, че всички с изключение на два (алат и албумин) от 12-те биомаркера показват връзка с вероятността да навършим 100, дори след отчитане на възрастта, пола и тежестта на заболяването.

Хората в най-ниските от петте групи нива на общ холестерол и желязо са имали по-малък шанс да достигнат 100 години в сравнение с тези с по-високи нива. Междувременно хората с по-високи нива на глюкоза, креатинин, пикочна киселина и маркери за чернодробна функция също намаляват шанса си да станат столетници.

