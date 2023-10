Тайната на времето: Защо животът изглежда все по-кратък с напредването на възрастта

С напредването на възрастта поговорката “времето лети” сякаш става все по-реална. В един момент сте безгрижно дете, а след това, сякаш само за миг, сте вече възрастен с много отговорности.

Екип от учени от Мичиганския университет в САЩ изгради теория защо възприятието на времето от човек се променя с напредването на възрастта и то сякаш набира все по-голяма скорост, съобщава „Дейли мейл“.

