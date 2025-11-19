Любопитно

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Д-р Пекин и Алекс ще се борят за своето оцеляване в надпреварата

19 ноември 2025, 23:57
Н еочакван обрат спаси приключенеца Калин от второ поредно участие на елиминации в екстремното риалити “Игри на волята”. Поредна загуба на Арената отново събра Безименните около огъня на номинациите. В изненадващ за всички ход, лидерът на женската коалиция в племето д-р Пекин реши да изпрати себе си на битка за спасение, заедно със стратега Алекс.

Източник: NOVA

Битката за неприкосновеност изпита силата и стратегическото мислене на Жълтите и Сините. Въпреки ранния аванс, който завоюваха, Безименните допуснаха да завършат срещата на второ място. За Феномените впечатляващо представяне направиха капитанът Траян и миньорът Теодор-Чикагото, който донесе и победната точка за своя отбор.

Източник: NOVA

Племенният съвет за обитателите на Изолатора протече повече от напрегнато. Опозицията в лицето на Алекс и Калин влезе в остър спор с противниците си в социалната игра. Служебният капитан д-р Пекин реши да поеме отговорността за представянето на отбора и се присъедини към компютърния специалист Алекс в битката за спасение.

Източник: NOVA

Утре на Арената в Дивия север Войната на племената продължава с ново епично съревнование, след което още двама воини ще бъдат номинирани.

Гледайте “Игри на волята” в четвъртък, 20 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
