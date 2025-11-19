Финансовото министерството защити новия софтуер за продажбите

В ъвеждането на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от Националната агенция за приходите софтуер за управление на продажбите се очаква да доведе до повишаване на бюджетните приходи вследствие реалното отчитане на получените приходи, както и до предотвратяване на негативното влияние върху пазара и конкурентната среда.

Това посочват от Министерството на финансите (МФ) в позиция, публикувана на официалния сайт на ведомството, относно една от мерките в Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 година.

От финансовото министерство публикуват разяснението в отговор на „манипулативни политически твърдения“ относно предлаганата мярка за борба със сивата икономика и укриването на приходи „Въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите“.

Министерството на финансите посочва, че с промяна в Закона за ДДС в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., се предвижда производителите и разпространителите на софтуери за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) задължително да декларират в НАП съответствието на данните за тези софтуери с изискванията, включени в Приложение 29 от Наредба H-18, които остават непроменени. Въвеждането в действие на мярката се предвижда да е от месец април 2026 година.

От това задължение и към момента са освободени производителите и разпространителите на интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, както и на електронните системи с фискална памет, тъй като те се одобряват от БИМ и НАП, пише в съобщението.

Непроменен остава и досегашният ред за деклариране на съответствието на СУПТО с изискванията на наредбата - чрез Портала за електронни услуги на НАП. Това задължение касае само производителя или съответно разпространителя на СУПТО, а не и търговеца, осъществяващ дейност в обекта, в който се използва такъв софтуер. Видно от текста на разпоредбата, не се въвежда задължение за използване на специален софтуер за управление на продажбите, разработен от НАП, а се изисква наличието на съответствие на използваните в търговските обекти софтуери за управление на продажбите с изискванията на Наредба Н-18.

Към момента по данни от НАП в 5943 търговски обекта на 4272 икономически оператора се използва СУПТО, данните за които са декларирани доброволно в НАП, а в публичния електронен списък на НАП са включени 120 софтуера за управление на продажби в търговските обекти, за които са декларирани съответните данни и обстоятелства, се посочва в съобщението.

От финансовото министерство уточняват, че измененията ще обхванат само тези търговци, които използват в търговските си обекти софтуери, отговарящи на определението за СУПТО в ЗДДС. Тези търговци ще могат да продължат да използват софтуерите за управление на продажбите, които и в момента използват, ако те отговарят на изискванията на наредбата и това обстоятелство се декларира пред НАП от съответния производител или разпространител.

Останалите търговци, които не използват в търговските си обекти софтуер за управление на продажбите, ще продължат да регистрират продажбите си по досегашния начин чрез ЕКАФП.

Предложената промяна е с цел предотвратяване на случаите, при които приходите от продажби не се отчитат в пълен размер посредством използване на различни способи за манипулиране на данните или използване на софтуери, които не са свързани с фискалните устройства и за извършените продажби не се издават необходимите фискални документи.

От министерството на финансите подчертават, че в контролната дейност на НАП са установени много случаи, в които:

-в търговските обекти се използват софтуери за управление на търговската дейност, които дават възможност за вграждане на функционалности, позволяващи при приключването на продажба да не се подава команда към фискалното устройство за отпечатване на фискален бон, а от нефискално устройство се разпечатва и предоставя на клиента бон, имитиращ фискалния бон. По този начин чрез функционалността на софтуера се дава възможност за отклоняване от фискализация на определена част от реалните обороти от извършените продажби, като в хода на контролни производства са установени случаи на укрит оборот в размер на 30-70 процента.

-зачестяват и случаите на използване от страна на задължените лица на различни способи за манипулиране на информацията, създавана от софтуерите, включително нейното изтриване от устройствата, с които софтуерът работи. Понякога тази информация се съхранява на отдалечен сървър или в компютърен облак, като при проверка задължените лица твърдят, че не могат да предоставят достъп до данните.

-често наблюдавана е практиката да се използват софтуери за управление на продажбите, които реално не управляват въведените в експлоатация фискални устройства и само част от извършените продажби се въвеждат ръчно във фискалните устройства.

По-рано днес на брифинг в парламента Мартин Димитров от "Да, България“, част от парламентарната група "Продължаваме промяната – Демократична България“, призова Министерството на финансите да направи промени в държавния бюджет за догодина и да отпадне задължението за ползване на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти, припомня БТА. Според Ивайло Мирчев разходите на бизнеса за него ще бъдат калкулирани в цените, което ще повиши освен цените, но и инфлацията.

За търговците и бизнеса няма да има никаква тежест, ако софтуерите, които ползват, отговарят на нормативно установения ред, каза днес пред журналисти министърът на финансите Теменужка Петкова след заседание на Министерския съвет. По думите на Петкова, от политическата партия "ПП-ДБ“ се разпорстраняват неверни, некоректни и неточни твърдения, като първото от тях е, че СУПТО е софтуер, който НАП ще произведе и въведе. Никакъв софтуер НАП няма да произвежда и да внедрява, и това няма да струва никакъв ресурс на българския бизнес, уточни финансовият министър.

Вчера по време на разглеждането на първо четене на проекта за бюджет за следващата 2026 година в Комисията по бюджет и финанси към народното събрание представители на работодателските организации също изразиха несъгласие относно мярката за използване на одобрен СУПТО.