САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

Освен това изискали да намали размера на армията си

19 ноември 2025, 22:38
САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия
У крайна е получила ново мирното предложение от Съединените щати, което изисквало Киев да отстъпи контролираната от Русия територия и да намали размера на армията до по-малко от половината от сегашния.

Това съобщи пред АФП високопоставен служител, запознат с предложението.

Планът изглежда повтаря максималистичните условия на Русия – изисквания, които Украйна последователно отхвърля като равносилни на капитулация.

Проектът предвижда „признаване на Крим и други региони, които руснаците са превзели“ и „намаляване на армията до 400 000 души“, заяви източникът.

Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна

Планът предвижда също Украйна да се откаже от всички оръжия с голям обсег.

„Важен нюанс е, че не разбираме дали това наистина е идея на Тръмп“ или „на неговото обкръжение“, каза източникът на АФП.

Според него „не е ясно“ какво се очаква да направи Русия в замяна.

„Аксиос“ по-рано съобщи, че Москва и Вашингтон работят по таен план за прекратяване на войната, която продължава вече почти четири години. Кремъл отказа да коментира информацията, а по-късно заяви, че няма нови договорености.

Русия в момента окупира около една пета от територията на Украйна, голяма част от която е опустошена от боевете.

САЩ одобри продажбата на "Пейтриът" оборудване за Украйна за 105 млн.

Москва многократно е изисквала да запази окупираните територии в южната и източната част на Украйна и Киев да ѝ отстъпи още повече земя.

През 2022 г. Москва анексира четири украински области – Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска, въпреки че не упражнява пълен контрол над нито една от тях.

Русия анексира и Кримския полуостров от Украйна през 2014 г. и оттогава го контролира напълно.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да използва отношенията си с руския лидер Владимир Путин, за да сложи край на войната, но досега не е постигнал напредък.

От началото на втория си мандат позицията на Тръмп относно войната в Украйна се променя драстично няколко пъти.

Източник: БГНЕС    
Мирно предложение Украйна Русия САЩ
