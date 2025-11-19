Свят

Израел нанесе удари в Ивицата Газа

От израелската армия обявиха, че ударите са предприети, след като бойци на "Хамас" са открили огън

19 ноември 2025, 19:37
Източник: AP/БТА

П оне 22 души загинаха след нови удари на израелската армия по цели, свързани с палестинската групировка "Хамас" в Ивицата Газа.

Това заяви агенцията за гражданска защита на Газа пред АФП. Агенцията съобщи, че шестима са загинали в град Газа, а петима в южния район Хан Юнис.

От израелската армия обявиха, че ударите са предприети, след като бойци на "Хамас" са открили огън по район, в който действали израелски войски.

"Това действие представлява нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Няма ранени военнослужещи. В отговор Силите за отбрана започнаха да поразяват терористични цели на "Хамас" в цялата Ивица Газа", заявяват от армията на Израел.

Източник: БГНЕС    
Ивицата Газа Израел Хамас
