Свят

Ердоган и Зеленски в Анкара: Преговорите с Русия трябва да бъдат подновени

Основната тема на разговорите в турската столица е ходът на войната между Русия и Украйна

Обновена преди 2 часа / 19 ноември 2025, 18:22
Ердоган и Зеленски в Анкара: Преговорите с Русия трябва да бъдат подновени
Източник: AP/БТА

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Анкара, че е необходимо преговорите в Истанбул с Русия да бъдат подновени и да продължат, а Зеленски изрази надежда, че до края на годината ще бъде подновена размяната на военнопленници. 

„Считаме, че подновяването на Истанбулския процес с по-всеобхватно съдържание и по начин, който да обхване наболелите въпроси, ще бъде ползотворно. Очакваме от всички наши партньори, които искат кръвопролитието в региона да спре, да подходят градивно към Истанбулския процес“, каза Ердоган при съвместното си изявление със Зеленски.

Ердоган изрази мнение, че преговорите в Истанбул водят към дипломатическо решение и подчерта, че войната трябва да приключи на фона на увеличаващите се атаки по енергийната инфраструктура и човешките загуби и за двете страни. 

Зеленски и Ердоган говориха по телефона, какво си казаха

Турският президент заяви, че Анкара препотвърждава подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и за кримските татари. 

„Въпреки войната си поставяме за цел търговският ни обмен да достигне 10 млрд. долара. С подкрепата на турските предприемачи, които дори при тези трудни условия не напускат страната и продължават да работят, отново ще подкрепим Украйна в строителството…Но най-напред Турция е готова да обсъди и с Русия действия, които да осигурят прекратяването на огъня и да доведат до траен и справедлив мир. В тази връзка считаме, че е важно и нашият съюзник САЩ да се включи в процеса“, каза Ердоган. 

Зеленски от своя страна изрази признателност към Турция за нейните усилия. 

Зеленски разговаря с Ердоган преди преговорите с Русия – ще обърка ли Путин сметките?

„За Украйна е много важно принципното отношение на Турция към войната, която се води от Русия срещу Украйна (...)", заяви Зеленски. 

Украинският президент припомни, че тази нощ отново е имало атаки, при които са загинали общо 25 души, сред които 2 деца. 

„Украйна е принудена постоянно да се отбранява срещу тези атаки. Търсим необходимите ракети и отбранителна техника, оборудване и военни самолети за въздушната ни отбрана. Наистина правим всичко възможно, за да ги осигурим. Това не е толкова лесно“, каза украинският президент. 

Той подчерта, че страната му полага усилия за постигане на мир и отчете, че много процеси са се ускорили. 

„Войната трябва да приключи и няма алтернатива на мира. Русия трябва да разбере, че убиването на хора по никакъв начин няма да бъде възнаградено. Освен това не трябва да остава възможността Русия да започне подобна война срещу друга съседна държава или държава в региона. Споделяме обща позиция по този въпрос с Турция –  трябва да има гаранции за мира и сигурността. Ще продължим работата отблизо и координацията с всички наши партньори. Признателен съм за подкрепата на Турция и искам още веднъж да благодаря на президента Ердоган затова. Имам доверие в турската дипломация и възможността ѝ за разбирателство с Москва“, заяви Зеленски. 

Той подчерта, че благодарение на преговорите в Истанбул, вече 2000 войници са се завърнали по домовете си.  

„Надяваме се до края на годината размяната на военнопленници да започне отново. Турция оказва много голяма подкрепа в това отношение и наистина оценявам това“, заяви Зеленски. 

Украинският президент пристигна в Анкара по обяд и най-напред поднесе венец в мавзолея на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк. По-късно беше посрещнат с държавни почести в Президентския дворец. 

В срещата между държавните глави на Турция и Украйна участваха също така министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън и съветникът на Ердоган по външна политика и сигурност Акиф Чагатай. На официалните снимки от началото на срещата обаче липсваше специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Стийв Уиткоф, за когото също се твърдеше, че може да присъства на срещата в Анкара.

Източник: БТА, Айше Сали    
Среща Ердоган-Зеленски Война Русия-Украйна Мирни преговори
Последвайте ни
Финансовото министерството защити новия софтуер за продажбите

Финансовото министерството защити новия софтуер за продажбите

Украински офицер: Руснаците влязоха в Новопавливка

Украински офицер: Руснаците влязоха в Новопавливка

Автомобил буквално се размаза насред София

Автомобил буквално се размаза насред София

Протест срещу присъдата на Лена Бориславова внесе СГП

Протест срещу присъдата на Лена Бориславова внесе СГП

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

pariteni.bg
Cayenne Electric: най-мощното серийно Porsche до момента

Cayenne Electric: най-мощното серийно Porsche до момента

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 13 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 14 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 14 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 12 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Трифонов: Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци</p>

Слави Трифонов: Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци

България Преди 1 час

Това коментира лидерът на "Има такъв народ"

Рецидивист изнасили 82-годишна жена в Две могили

Рецидивист изнасили 82-годишна жена в Две могили

България Преди 2 часа

Мъжът е излежал 20 години затвор за грабеж с убийство

<p>Задъхвате ли се? - лекар обясни каква може да е причината</p>

Д-р Васил Шишков от ВМА: Задъхвате ли се? Проверете за ХОББ!

България Преди 3 часа

Ежегодно, всяка трета сряда на месец ноември, светът отбелязва Деня на хроничната обструктивна белодробна болест

Тръмп иска компания от САЩ да купи активите на „Лукойл“

Тръмп иска компания от САЩ да купи активите на „Лукойл“

Свят Преди 4 часа

Един от проблемите е, че „Лукойл“ предпочита да продаде всички активи в един пакет

Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак

Кейт Мидълтън сложи най-ценните си пръстени за първата си реч след диагнозата рак

Любопитно Преди 4 часа

На 18 ноември 43-годишната принцеса на Уелс присъства на Срещата на върха за бъдещата работна сила, организирана от Кралската фондация „Работна група за ранно детство“

<p>ВКС реши - делото срещу Коцев отива във Варна</p>

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

България Преди 4 часа

Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия затваря бензиностанциите си

Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия затваря бензиностанциите си

Свят Преди 4 часа

"Станциите ще бъдат затваряни поетапно, тъй като запасите от гориво се изчерпват“, се казва в изявление на Teboil

Полша арестува заподозрени за взрива по жп линия край Варшава

Полша арестува заподозрени за взрива по жп линия край Варшава

Свят Преди 5 часа

Взривът повреди линията край град Мика, на около 100 км югоизточно от Варшава

„Гръмни ме!“ – записът с версията на подсъдимия за фаталния изстрел срещу Красимира от Бегово прозвуча в съда

„Гръмни ме!“ – записът с версията на подсъдимия за фаталния изстрел срещу Красимира от Бегово прозвуча в съда

България Преди 5 часа

Запис от следствен експеримент, проведен дни след убийството на Красимира Куковска от село Бегово, бе възпроизведен днес в съдебната зала

Критики в Бразилия срещу Мерц заради коментарите му за Белем

Критики в Бразилия срещу Мерц заради коментарите му за Белем

Свят Преди 5 часа

Ларс Клингбайл каза, че думите на Мерц са предизвикали раздразнение и бразилски медии и политици са изразили недоволството си

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Силата и стратегията определят първите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Алекс и Калин правят нов опит за преврат при Безименните

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Папа Лъв XIV получи необичаен подарък - бира от Чикаго

Свят Преди 5 часа

Ватиканът засега не е коментирал дали папата , който е родом от южната част на Чикаго, планира да опита пенливия подарък

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя"

Освободиха невинен мъж след 38 години затвор: „Не мога да им простя"

Свят Преди 5 часа

Мъжът е с умствени затруднения и е бил бит и заплашван от полицаи, докато не направи фалшиво признание

Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

Ферибот със 267 души заседна край Южна Корея

Свят Преди 5 часа

Фериботът е пътувал от остров Чеджу към пристанище Мокпо

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

Весела Тенева: Ролята ми е да уча децата да бъдат добри

Любопитно Преди 5 часа

„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

„Семейство Симпсън“ убиха дългогодишен герой

Свят Преди 5 часа

Това е вторият път, в който героинята умира, но този път смъртта ѝ е потвърдена като окончателна

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит– Нокс с необичайна визия (СНИМКИ)

Edna.bg

Новите правила на флирта: Как AI променя запознанствата и кои са "червените флагове" в чата

Edna.bg

Шок! Завръща ли се Меси в Барселона?

Gong.bg

Хари Кейн взима решение за бъдещето си в следващите седмици

Gong.bg

ИПИ представи алтернативен бюджет за 2026

Nova.bg

Дрон навлезе в молдовското въздушно пространство при нова руска атака срещу Украйна

Nova.bg