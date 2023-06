Руди Бол: Eврейската звезда, която проведе своя "танц с врага"

П рез пролетта на 1945 г. майор Гордън Дейли изминава със своя джип на канадската армия 500 мили от Нидерландия до Берлин за един ден.

Единственото му предишно пътуване до Германия е било девет години по-рано, когато помага на Великобритания да спечели златото по хокей на лед на Зимните олимпийски игри през 1936 г. По време на това пътуване той се запознава с Адолф Хитлер. Този път не го среща.

Дейли пристига в германската столица три дни след самоубийството на фюрера и когато Втората световна война е към своя край. Там той се сблъсква с Иън Гордън.

Гордън е военен кореспондент, който отразява падането на града и победата на Съюзниците. Но в предишния си живот в мирно време е отразявал хокея на лед и играча Дейли.

Гордън се качи в джипа и заедно направиха обиколка на разрушения Берлин. Скоро се натъкнаха на това, което беше останало от Райхсканцлерството - самото сърце на нацистката власт - и в градината намериха няколко изхвърлени бидона.

