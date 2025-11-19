Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

Бюджет 2026 влиза на първо четене в пленарната зала тази седмица

З адържаха двама автокрадци минути след кражба в столичния кв. “Надежда”, предава NOVA.

Те са на 51 и 57 години. И двамата са с криминално минало, основно за кражба на автомобили.

Престъплението е извършено на територията на 4 РПУ-София.

Автокрадците спрели, за да сменят регистрационните табели на автомобила. При задържането си направили опит да избягат и се ударили в патрулка.

“И двамата са известни с богато криминално минало, основно свързано с кражби на автомобили. Единият има прякор - “Джуджето”, сподели Николай Пелтеков от СДВР.

Той поясни, че те са част от организирана престъпна група, действала на територията на София. Автокрадците са били заловени в рамките на полицейска операция, започнала миналата седмица. След залавянето им, полицията е уведомила собственичката на откраднатия автомобил, която не е знаела за кражбата.

По данни на СДВР за миналата година кражбите на коли в столицата са намалели с почти 50%.