Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

Автокрадците са сменили регистрационните табели на автомобила

19 ноември 2025, 23:24
З адържаха двама автокрадци минути след кражба в столичния кв. “Надежда”, предава NOVA.

Задържаха известните автоджамбази Пуйката и Войника

Те са на 51 и 57 години. И двамата са с криминално минало, основно за кражба на автомобили.

Престъплението е извършено на територията на 4 РПУ-София.

Автокрадците спрели, за да сменят регистрационните табели на автомобила. При задържането си направили опит да избягат и се ударили в патрулка.

Арестуваха двама за кражба и разглобяване на коли в София

“И двамата са известни с богато криминално минало, основно свързано с кражби на автомобили. Единият има прякор - “Джуджето”, сподели Николай Пелтеков от СДВР.

Той поясни, че те са част от организирана престъпна група, действала на територията на София. Автокрадците са били заловени в рамките на полицейска операция, започнала миналата седмица. След залавянето им, полицията е уведомила собственичката на откраднатия автомобил, която не е знаела за кражбата.

По данни на СДВР за миналата година кражбите на коли в столицата са намалели с почти 50%.

Източник: NOVA    
Автокражба Автокрадци СДВР
Преди 16 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 17 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 17 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 15 часа

