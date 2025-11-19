Свят

Тръмп „започва работа върху Судан“

Тръмп: Негово Величество иска да направя нещо много мощно, свързано със Судан

19 ноември 2025, 21:59
Тръмп „започва работа върху Судан"
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще започне „работа“ по войната в Судан, след като саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман го помоли да помогне за прекратяване на конфликта, предаде АФП.

От началото си през април 2023 г. войната между армията на Судан и паравоенните Сили за бърза подкрепа е отнела десетки хиляди животи и е принудила близо 12 милиона души да напуснат домовете си.

„Негово Величество иска да направя нещо много мощно, свързано със Судан“, каза Тръмп по време на саудитско-американски бизнес форум.

„Не беше в моите планове да се ангажирам, мислех, че това е нещо лудо и извън контрол. Но просто виждам колко е важно това за вас и за много от вашите приятели в залата, Судан. И ще започнем работа по Судан“, добави републиканецът.

Вашингтон призовава воюващите страни да финализират примирие, докато специалният пратеник на Тръмп за Африка Масад Булос заяви, че войната в Судан е „най-голямата хуманитарна криза в света“.

Самият американски президент обаче почти не е коментирал конфликта, фокусирайки се вместо това върху войните в Газа и Украйна в стремежа си да получи Нобелова награда за мир.

Тръмп многократно твърди, че е разрешил осем конфликта от връщането си на поста през януари.

Обещанието му да започне работа по конфликта отразява близките му отношения с фактическия саудитски лидер, когото прие във Вашингтон за пищна визита във вторник.

По време на срещата им в Овалния кабинет американският президент защити саудитския принц относно убийството на журналиста от „ Уошингтън поуст“ Джамал Хашоги, заявявайки, че престолонаследникът на Саудитска Арабия „не е знаел нищо“.

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Война в Судан Саудитска Арабия
