Слави Трифонов атакува Лена Бориславова, тя му отвърна

"Слави написал пост от дивана. Срещу мен. Изключил коментарите. Той и песен написа преди време. Осъдих го за нея на първа инстанция. И на втора ще го. Просто отнема време. Но по-важното е утре всички да сме на протеста в 18:00 на Ларгото".

Това заяви Лена Бориславова в профила си във Фейсбук, след като лидерът на "Има такъв народ" я атакува в социалната мрежа.

"На първа инстанция съдът реши - Лена Бориславова е невинна, не е фалшифицирала подписа на шефа на сдружение "Корал". Подписът е фалшив. И това реши съдът. Ама не е сигурно дали го е фалшифицирала Лена. Кирил Петков се е възползвал от този фалшив подпис и е станал министър. Ама не е сигурно, че е била Лена. Но е сигурно, че Кирил Петков стана министър благодарение на този фалшив подпис. Заболя ме главата. За вас не знам, но предполагам, че изпитвате същото противно чувство, което изпитвам и аз".

Протест срещу присъдата на Лена Бориславова внесе СГП

Това коментира във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

Оправдаха Лена Бориславова по дело за документна измама

"Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци. Мислят се за повече от другите - за повече от вас, за повече от мен, за по-умни, за по-специални. Но всъщност са лъжци. Непрекъснато говорят за реформа в съдебната система, но всъщност искат съдебната система да е тяхна. Искат да имат тяхна полиция - в случая цитирам Асен Василев. Така че внимавайте. Общувате ли с тях - гаранция, ще бъдете излъгани!", подчерта Трифонов.