България осъди руската атака срещу Тернопол

МВнР: България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир

19 ноември 2025, 22:27
България осъди руската атака срещу Тернопол
Източник: БТА

"Осъждаме бруталното нападение на Русия срещу Тернопол и продължаващите атаки срещу цивилни граждани и критична инфраструктура в Украйна, които представляват явно нарушение на международното хуманитарно право".

Това заявиха от българското Министерството на външните работи в X.

Полша затвори летища, вдигна самолети заради руски удари в Украйна

"Нашите мисли са с жертвите и техните семейства. България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир", добавят от МВнР.

Рано тази сутрин руските сили атакуваха Тернопол и прилежащата област с дронове и ракети. Два жилищни блока бяха поразени. Броят на загиналите, включително и деца, достигна 25 души, а над 75 бяха ранени.

След масирания удар срещу Украйна: Зеленски с призив към Европа и САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц също осъди ескалацията на руските атаки срещу инфраструктурата в Украйна, определяйки ги като кампания, която е директно насочена срещу мирни жители, предаде ДПА.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
Русия война Украйна
