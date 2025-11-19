България осъди руската атака срещу Тернопол

"Осъждаме бруталното нападение на Русия срещу Тернопол и продължаващите атаки срещу цивилни граждани и критична инфраструктура в Украйна, които представляват явно нарушение на международното хуманитарно право".
Това заявиха от българското Министерството на външните работи в X.
"Нашите мисли са с жертвите и техните семейства. България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир", добавят от МВнР.
Рано тази сутрин руските сили атакуваха Тернопол и прилежащата област с дронове и ракети. Два жилищни блока бяха поразени. Броят на загиналите, включително и деца, достигна 25 души, а над 75 бяха ранени.
Германският канцлер Фридрих Мерц също осъди ескалацията на руските атаки срещу инфраструктурата в Украйна, определяйки ги като кампания, която е директно насочена срещу мирни жители, предаде ДПА.
