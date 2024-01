"Това е моето момиче!": Мадона празнува рождения ден на дъщеря си на сцената

В понеделник Мадона отдаде специална почит на дъщеря си Мърси за нейния 18-ти рожден ден на концерта си в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, като посетителите се присъединиха към певицата и изпяха „Честит рожден ден“ на изненаданата тийнейджърка по средата на шоуто.

Madonna Leads Concertgoers in Wishing Daughter Mercy a Happy 18th Birthday: ‘Look at This Queen’ https://t.co/HT6zP8HgHr