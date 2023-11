Мадона "се подигра" с папата в Италия

М адона "се подигра" с папата по време на концерт в Милано в рамките на световното си турне Celebration, пише Daily Express.

Изпълнителката се появи на публично място със суитшърт, на гърдите на който се виждаше бродерия с портрет на католически свещеник с горящи крила и надпис Madonna, съобщава изданието.

Madonna pokes fun at the Pope in his own backyard as she dons controversial hoodie featuring the Catholic leader for FIRST time since it's debut while on tour in Milanhttps://t.co/agbLLqkTpe