Фенове съдят Мадона за късен старт на концерта ѝ

Д вама фенове на Мадона в Ню Йорк съдят попзвездата за това, че концертът ѝ е започнал късно, като твърдят, че "е трябвало да станат рано, за да отидат на работа" на следващата сутрин, съобщи "Гардиън".

В иск, подаден във федералния съд в Бруклин, Майкъл Фелоус и Джонатан Хадън твърдят, че са купили билети за концерта на 13 декември в Barclays Center, който е част от турнето на Мадона Celebration.

"Шоуто е било обявено с начален час 20:30, но 65-годишната изпълнителка се е качила на сцената едва след 22:30", се посочва в иска.

Когато двамата присъстващи на концерта си тръгнали в 1 часа след полунощ, те "останали блокирани посред нощ" и "се сблъскали с ограничен обществен транспорт, ограничено споделено пътуване и увеличени разходи за обществен и частен транспорт".

Късният финал на шоуто също така е повлиял на способността им "да се погрижат за семейните си задължения на следващия ден", се твърди в иска.

Фелоус и Хадън обвиняват Мадона, Barclays Center и промоутъра на турнето Live Nation в "недобросъвестни, нечестни и дори измамни търговски практики" за отложения начален час, който според тях представлява нарушение на договора и "безсмислено упражняване на фалшива реклама".

Искът цели да получи статут на колективен иск за посетителите на други концерти на Celebration, които са започнали със закъснение, включително следващите два концерта на Мадона в Ню Йорк.

Закъсненията не са рядкост в света на музиката на живо. Самата Мадона се е сблъсквала с подобни искове: през 2019 г., когато фен от Флорида заяви, че закъснението на турнето ѝ "Madame X" е нарушение на договора и отново през 2020 г., в иск, подаден от двама посетители на концерти в Ню Йорк.

По-късно и двата иска бяха доброволно отхвърлени.

Настоящото турне на Мадона Celebration беше пренасрочено от юли миналата година, след като певицата беше хоспитализирана заради бактериална инфекция. Турнето продължава до последната си спирка в Мексико през април.