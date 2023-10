7 дни след старта на турнето: Мадона съобщи, че не се чувства добре

М адона заяви, че не се чувства добре само седем дни след началото на световното си турне "Celebration", което включва 78 дати.

65-годишната поп легенда заяви пред феновете си в Антверпен, Белгия, че не се чувства добре само няколко месеца след като беше принудена да отложи турнето поради влошено здраве.

Madonna revealed just how unwell she was when hospitalized earlier this year in an emotional speech during her #CelebrationTour Click ⬇️ https://t.co/C2rJhyFppU

През юни Мадона отложи началната дата на "Celebration", след като "сериозна бактериална инфекция" доведе до няколкодневен престой в интензивното отделение.

През юли певицата публикува съобщение в Instagram, в което казва, че се фокусира върху "здравето и укрепването си", и споменава, че планът е "да пренасрочи северноамериканската част на турнето и да започне през октомври в Европа".

В събота Мадона стана емоционална, докато разказваше за заболяването си, което я вкара в болница и я остави в безсъзнание.

Тя разказа това на феновете си, докато размишляваше за това колко болна е била майка ѝ Мадона Луиз Чиконе, преди да почине от рак на гърдата на 33-годишна възраст.

Madonna put on an incredible show last night. She said she wasn't feeling well. It's hard not to wonder if she's really not well though, pushing through with the tour so soon after her illness. I hope she and her business people are taking good care of her. pic.twitter.com/FtboL4oqwD