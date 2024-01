„Готови ли сте, Бостън?“: Мадона се извини, след като извика грешен град по време на концерт

М адона се извини на посетителите на концерта си в Торонто, след като по погрешка каза, че се намира в Бостън, по време на последната спирка от турнето си „Celebration“.

Кралицата на попа започна шоуто си в петък, като възкликна към феновете си: „Готови ли сте, Бостън?“ преди да разбере грешката си и да се поправи.

„Хора, сърдити ли сте ми, защото казах „Здравей, Бостън?“ Съжалявам. Що за дявол е това?“ каза тя на феновете, както се вижда във видео в TikTok, заснето от посетител на концерт.

Мадона се съгласи с пропуска и го сравни с това, ако феновете кажат:

„Хей, Лейди Гага пее тази вечер!“.

„Не бих искала това“, призна тя. „Искам да кажа, че нямам нищо против Лейди Гага. Обичам я.”

Певицата на "Vogue" направи гафа на втората вечер в Scotiabank Arena като част от продължаващото си турне.

Преди първото си шоу в Торонто в четвъртък, 65-годишната Мадона пя две вечери в Бостън.

Мадона започна турнето си през октомври 2023 г. с четири изпълнения в Лондон. След това тя направи своя път през Европа, преди да се върне обратно в Лондон, където завърши европейския етап от турнето си през декември 2023 г.

Madonna apologizes to crowd after calling out wrong city during concert: ‘What kind of f–ked up s–t is that?’ https://t.co/i5toxT8WlF pic.twitter.com/jaYg9np8gu