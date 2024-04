Том Холанд се завръща в четвъртата част на "Спайдърмен"

Т ом Холанд потвърди, че със сигурност ще се завърне за четвърта част от филмите за Спайдърмен, съобщи Daily Mail.

27-годишният актьор се превъплъти в образа на супергероя на Marvel в три филма - "Завръщане у дома" от 2017 г., "Далеч от дома" от 2019 г. и "Няма път към дома" от 2021 г.

Том се е снимал и в "Капитан Америка: Гражданска война" и "Отмъстителите: Безкрайна война": в ролята на "приятелски настроения супергерой от квартала".

