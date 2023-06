"Най-сладкото нещо, което ще видите": Том Холанд и Зендая подлудиха феновете на концерт на Бионсе

Т ом Холанд и Зендая подлудиха феновете си, след като бяха забелязани да се забавляват на концерта на Бионсе във Варшава във вторник.

Двойката, която не крие връзката си, е била забелязана сред тълпата по време на турнето на певицата "Ренесанс", а техен фен ги е заснел.

Tom Holland and Zendaya singing ‘Love On Top’ to each other at Beyoncé’s concert.



pic.twitter.com/wdC1Rf5imL — Pop Base (@PopBase) June 28, 2023

Докато Бионсе изпълняваше хита си „Love On Top“, влюбените гълъбчета не можаха да се сдържат да не пеят заедно, сочейки се и танцувайки един към друг.

Един от феновете им написа: "Това е най-сладкото нещо, което ще видите днес".

Друг пък побърза да отбележи: "Факт е, че те се гледат и сочат един към друг, пеейки "you're the one i love, you're the one i need" .

Том и Зендая имат романтична връзка от 2017 г., след като се снимаха заедно в "Спайдърмен".

Дуетът демонстрира привързаност един към друг в социалните медии, откакто преди две години оповести публично своя романс.

Феновете отдавна подозираха, че Том и Зендая имат връзка, но теориите им станаха факт, когато двойката беше хваната да се целува през 2021 г.

Двойката е сред многото знаменитости, които подкрепят Бионсе по време на световното ѝ турне.

По време на шоуто си във Варшава певицата изглеждаше невероятно в дизайнерските си визии, като в един момент излезе на сцената в пикантна сребриста бронежилетка и високи до бедрата ботуши.

По-късно тя се преоблече в изумруден костюм за частта от шоуто, в която язди по арената своя кон с диско топки, наречен Реней.

TOM HOLLAND AND ZENDAYA AT BEYONCÉ’S CONCERT!!!!! pic.twitter.com/AsNmATbIB9 — fran saw Flash ✨ (@hpspideywayne) June 27, 2023

По време на шоуто развълнуваната Lizzo, която също присъстваше на концерта, изживя момент на "щипване" и се разплака, когато чу певицата да произнася сценичното ѝ име и го видя изписано със светлини по време на Break My Soul (The Queens Remix).

В представлението Бионсе признава 28 емблематични чернокожи жени в музиката, а Лиззо е спомената сред други музикални величия, сред които Сантиголд, Беси Смит, Нина Симон и Кели Роуланд.