Зендая има очи само Том Холанд: Сладкото ѝ послание на 27-ия му рожден ден

З ендая сподели две снимки на партньора си чрез своята история в Instagram в четвъртък, 1 юни, включително една на британския актьор, плуващ в океана. На снимката Холанд стои на скала със залеза над океана зад себе си. Зендая озаглави момента с емоджи със сърца в очите и тагна Холанд.

wst get a man that makes a heart love to you while he is Drowning in the ocean. Cute photodump post from girlfriend POV zendaya.🥺❤️ Happy birthday tom holland pic.twitter.com/DChsBXb2dE