Без алкохол: Том Холанд разкри, че е трезвен повече от 1 година

26-годишната звезда от Spider-Man сподели, че не е употребявал алкохол от 1 година и 4 месеца по време на интервю, докато рекламира предстоящия си сериал The Crowded Room.

Холанд каза пред изданието, че работата по шоуто - в което той играе антисоциален млад мъж, арестуван след стрелба - го е накарала да преразгледа собственото си психично здраве.

„Да науча за психичното здраве и силата му и да говоря с психиатри за борбите на героите, Дани и Били, беше нещо, което беше толкова информативно за собствения ми живот“, каза той, отбелязвайки, че е станал по-добър в "разпознаване на тригери" и стресови фактори, като социалните медии.

Въпреки че проектът повлия положително на психическото му състояние по някакъв начин, актьорът добави, че темата понякога му тежи. „Не са ми непознати физическите аспекти на работата, правейки целия екшън филм. Но психическият аспект наистина ме победи и ми отне много време, за да се възстановя след това, за да се върна някак към реалността", призна той.

Холанд си спомня един момент, когато е почувствал необходимост да се дистанцира от героя си след девет месеца снимки.

„Виждах себе си в него, но в личния си живот“, обясни той. „Спомням си, че имах малък срив у дома и си мислех неща като „Ще си обръсна главата. Трябва да си обръсна главата, защото трябва да се отърва от този герой.“ И, очевидно, бяхме по средата на снимките, така че реших да не го правя… Не приличаше на нищо, което някога съм изпитвал.“

