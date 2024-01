Бонусът на Том Холанд за "Отмъстителите" е изпратен погрешно на Том Холандер

Б онусът на Том Холанд за "Отмъстителите" е изпратен погрешно на Том Холандър, съобщи Би Би Си.

27-годишният Холанд е известен най-вече с ролята си на Спайдърмен.

Звездата от "Белият лотос" Том Холандър е получил плащане, предназначено за колегата му Холанд. 56-годишният Холандър, който е носител на награда БАФТА за поддържащата си роля в минисериала "Нощният управител" на Би Би Си, разказа случката в късното вечерно шоу на Сет Майърс. По думите му той е преглеждал имейлите си, когато е видял съобщение за изплатен бонус за касови приходи на "Отмъстителите". Гледах един приятел в театъра, чийто хонорар беше 300 британски лири, а аз бях получил 30 000 за участието си в сериал на Би Би Си и си мислех, че съм много успешен, разказа актьорът. Холандър решил да прегледа имейлите си в антракта и така видял съобщението.

The guys in our office would love nothing more than being mistaken for Tom Holland



But receiving his payslip by accident, like Tom Hollander did, might leave them questioning their career paths 🥹💵https://t.co/83wKWEclN6