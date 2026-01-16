Любопитно

"Беше истинско предизвикателство и ми отне много": Том Брейди с признание за развода с Жизел Бюндхен

„Беше истинско предизвикателство и ми отне много – включително по отношение на способността ми да играя на обичайното си ниво“, споделя Брейди

16 януари 2026, 11:34
Т ом Брейди сподели, че е било „голямо предизвикателство“ да премине през последния си сезон в Националната футболна лига, докато едновременно с това е преживявал развода си с Жизел Бюндхен.

(Във видеото: Том Брейди и Жизел Бюндхен се развеждат)

Източник: GettyImages

Седемкратният шампион в Супербоул говори пред MLFootball и разказа за 23-ия и последен сезон в кариерата си, който приключи през 2023 г.

Приказката свърши: Жизел Бюндхен и Том Брейди се разведоха

„Последният ми сезон беше труден“, призна 48-годишният Брейди.

„Преминавах през сериозен личен, семеен проблем“, допълни той, като очевидно визира развода си с Бюндхен, финализиран през октомври 2022 г.

„Беше истинско предизвикателство и ми отне много – включително по отношение на способността ми да играя на обичайното си ниво“, споделя Брейди.

"Смъртта на моята мечта": Жизел Бюндхен с откровение за раздялата

Брейди окончателно се оттегли от НФЛ през 2023 г., макар че първоначално обяви пенсионирането си още през февруари 2022 г. По-късно той се завърна за още един, последен сезон с отбора на Tampa Bay Buccaneers – третият му с този тим. Преди това легендарният куотърбек игра 20 сезона за New England Patriots.

Играта приключи: Том Брейди и Ирина Шейк се разделиха

„След 23 години във футбола не чувствах, че изпускам нещо, когато се пенсионирах“, споделя Брейди и добавя: „Винаги съм имал цел – 45 години. Когато станах на 45, исках да прекарвам повече време с децата си. Усетих, че е време да присъствам на всички техни събития и мачове – те вече са били на достатъчно много мачове на баща си“.

Източник: Getty Images

Том Брейди и Жизел Бюндхен имат две деца – Бенджамин на 16 години и Вивиан на 13. Брейди има и по-голям син – Джак, на 18 години, от предишната си връзка с актрисата Бриджит Мойнахан. Междувременно Бюндхен и настоящият ѝ съпруг Жоаким Валенте посрещнаха първото си дете заедно – момче, през февруари 2025 г.

Брейди допълни, че се е опитал да даде всичко от себе си в последния си сезон, въпреки личните трудности.

Футболистът Том Брейди й предложил брак пред родителите й по време на частен полет от Ню Джърси до Бостън

„Чувствах, че дължа на съотборниците и треньорите си да дам всичко, което имам“, казва той и добавя: „Иска ми се краят да беше малко по-добър, но ситуацията беше уникална, а годината – различна от всичко, което бях преживявал“.

Изказванията му за брака и развода идват след негово скорошно интервю, в което той подчерта, че днес приоритет за него са децата и работата.

„Нямам много време за личен живот или за себе си, но обичам да работя и обичам децата си“, каза Брейди.

Жизел Бюндхен със загадъчна публикация след развода с Том Брейди

„Харесва ми да съм зает и да се чувствам пълноценен – работя по много интересни проекти и съм част от страхотни екипи, които правят наистина позитивни неща“.

Източник: Getty images/ iStock

Макар в момента фокусът му да е върху семейството, Брейди беше забелязан да флиртува с инфлуенсъра Аликс Ърл по време на новогодишно парти на остров Сен Барт. Двамата били видени да разговарят отблизо и да си разменят нежности, а видеа от срещата им бързо се появиха в социалните мрежи.

Преди това Брейди беше свързван романтично със супермодела Брукс Нейдър през 2024 г. Според източник, двамата са имали неангажираща връзка.

Източник: People    
