"Беше истинско предизвикателство и ми отне много": Том Брейди с признание за развода с Жизел Бюндхен

Т ом Брейди сподели, че е било „голямо предизвикателство“ да премине през последния си сезон в Националната футболна лига, докато едновременно с това е преживявал развода си с Жизел Бюндхен.

Седемкратният шампион в Супербоул говори пред MLFootball и разказа за 23-ия и последен сезон в кариерата си, който приключи през 2023 г.

„Последният ми сезон беше труден“, призна 48-годишният Брейди.

„Преминавах през сериозен личен, семеен проблем“, допълни той, като очевидно визира развода си с Бюндхен, финализиран през октомври 2022 г.

„Беше истинско предизвикателство и ми отне много – включително по отношение на способността ми да играя на обичайното си ниво“, споделя Брейди.

Брейди окончателно се оттегли от НФЛ през 2023 г., макар че първоначално обяви пенсионирането си още през февруари 2022 г. По-късно той се завърна за още един, последен сезон с отбора на Tampa Bay Buccaneers – третият му с този тим. Преди това легендарният куотърбек игра 20 сезона за New England Patriots.

„След 23 години във футбола не чувствах, че изпускам нещо, когато се пенсионирах“, споделя Брейди и добавя: „Винаги съм имал цел – 45 години. Когато станах на 45, исках да прекарвам повече време с децата си. Усетих, че е време да присъствам на всички техни събития и мачове – те вече са били на достатъчно много мачове на баща си“.

Том Брейди и Жизел Бюндхен имат две деца – Бенджамин на 16 години и Вивиан на 13. Брейди има и по-голям син – Джак, на 18 години, от предишната си връзка с актрисата Бриджит Мойнахан. Междувременно Бюндхен и настоящият ѝ съпруг Жоаким Валенте посрещнаха първото си дете заедно – момче, през февруари 2025 г.

Брейди допълни, че се е опитал да даде всичко от себе си в последния си сезон, въпреки личните трудности.

„Чувствах, че дължа на съотборниците и треньорите си да дам всичко, което имам“, казва той и добавя: „Иска ми се краят да беше малко по-добър, но ситуацията беше уникална, а годината – различна от всичко, което бях преживявал“.

Изказванията му за брака и развода идват след негово скорошно интервю, в което той подчерта, че днес приоритет за него са децата и работата.

„Нямам много време за личен живот или за себе си, но обичам да работя и обичам децата си“, каза Брейди.

„Харесва ми да съм зает и да се чувствам пълноценен – работя по много интересни проекти и съм част от страхотни екипи, които правят наистина позитивни неща“.

Макар в момента фокусът му да е върху семейството, Брейди беше забелязан да флиртува с инфлуенсъра Аликс Ърл по време на новогодишно парти на остров Сен Барт. Двамата били видени да разговарят отблизо и да си разменят нежности, а видеа от срещата им бързо се появиха в социалните мрежи.

Преди това Брейди беше свързван романтично със супермодела Брукс Нейдър през 2024 г. Според източник, двамата са имали неангажираща връзка.