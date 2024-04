Жизел Бюндхен със загадъчна публикация след развода с Том Брейди

Ж изел Бюндхен сподели загадъчен цитат, призовавайки последователите си да „бъдат мили“, защото „никога няма да разберат“ какви „болки и травми“ са преживели другите.

43-годишният супермодел, който се раздели с Том Брейди през октомври 2022 г., публикува думите в свое Instagram Story в понеделник.

„Гледаш човек и не можеш да си представиш историята, която той носи – болките, травмите, страховете“, започва цитатът, написан от бразилския писател Уанди Луз.

„Както дори не можем да си представим колко силен, способен и издръжлив е някой, зад усмивките и погледите стоят постиженията и победите; има хора и моменти, които те преодоляват, и мечти и желания, които трябва да бъдат постигнати“, продължи тя. „Има толкова много неща, които никога няма да разберете. Така че, бъдете мили винаги, когато можете."

