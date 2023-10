Играта приключи: Том Брейди и Ирина Шейк се разделиха

Ш ампионът Том Брейди и зашеметяващият супермодел Ирина Шейк обявиха, че се разделят след по-малко от четири месеца връзка.

Вътрешен човек каза, че пътищата на двойката не са се разделили поради голяма драма, а по-скоро кратката романтика просто е „пропаднала“.

Tom Brady and Irina Shayk break up after short-lived romance: It ‘fizzled out’ https://t.co/5aJO4nur2P pic.twitter.com/iQcg8W0Wwx — Page Six (@PageSix) October 22, 2023

Раздялата не е огромна изненада, тъй като Брейди наскоро беше видян да прекарва време на борда на яхта в Маями без руската красавица.

Бившият футболен куотърбек беше сниман тази седмица да се пече на слънце в Съншайн Стейт, докато Шейк се разходи по улиците на Ню Йорк с кученцето си в скъпа чанта Birkin.

По-рано този месец Брейди също присъства на вечерното парти на звездното казино на Майкъл Рубин в Атлантик Сити без бившата си приятелка.

Вместо това седемкратният шампион на „Супербоул“ се събра отново с Ким Кардашиян, с която според слуховете е имал флирт на друго от партитата на Рубин – емблематичния изцяло бял празник в Хемптънс – по време на уикенда на Четвърти юли.

Tom Brady and Irina Shayk break up after four months of dating. pic.twitter.com/NCyMRbVBwv — Pop Base (@PopBase) October 21, 2023

Последният път, когато Брейди и Шейк бяха забелязани да се наслаждават на компанията си, беше в средата на септември. Шейк, която споделя дете с бившия си Брадли Купър, беше видяна по това време да пристига в апартамента на бившия спортист в Ню Йорк, облечена в секси черна рокля.

Брейди и Шейк за първи път предизвикаха слухове за среща през юли, когато бяха хванати заедно в автомобила на Том. Това беше първата публична връзка на шампиона след развода му с Жизел Бюндхен през октомври 2022 г.

Въпреки това, Шейк разбуни обществеността през август, когато публикува снимки, на които е без риза, докато е на почивка с бившия си Брадли Купър.

Tom Brady and Irina Shayk Break Up, Things 'Fizzled Out' | Click to read more 👇 https://t.co/DC4gupGKkU — TMZ (@TMZ) October 21, 2023

Няколко седмици по-късно източник даде представа за противоречивите чувства на модела към двамата мъже в живота ѝ. Вътрешен човек каза през септември, че Шейк харесва Брейди, но все още се надява да се ожени за Купър един ден.

Купър, от своя страна пък, този месец беше романтично свързван със супермодела Джиджи Хадид.