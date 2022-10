След 13 години брак: Жизел Бюндхен и Том Брейди се разведоха

Б разилският топмодел Жизел Бюндхен и звездата на американския футбол Том Брейди официално сложиха край на брака си, предадоха Асошиейтед прес и АФП, цитирани от БТА.

BREAKING: Gisele Bündchen and Tom Brady announce their divorce, ending a 13-year marriage that bridged the fashion and sports worlds. https://t.co/G8hybeGAqr