Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

П ианистът Евгений Генчев бе гост в подкаста на Мариан Станков – Мон Дьо, където говори за своя професионален път, отношенията с близките си и личния живот. В интервюто той коментира международната си кариера, взаимоотношенията с баща си и любовните преживявания.

Музиката като изразно средство

„Аз съм артист, аз съм музикант, аз съм комуникатор. Моето основно изразно средство е музиката“, заяви Генчев. Той подчерта, че успехът му извън България не зависи от признанието в родината. „Световна звезда не съм Леди Гага, но вярвам, че всеки има собствен тайминг“, добави той.

Генчев описа музиката като начин за преодоляване на лични трудности: „Музиката за мен дойде като клонка, за която да се хвана. Един емоционален отдушник, едно изразно средство, където нещата, които не можеш да кажеш, преминават през музиката“.

Източник: NOVA

Семейство и лични отношения

Пианистът говори за сложните си отношения с баща си и влиянието им върху кариерата му. „До даден период аз се опитвам да се докажа на баща си. Да има тази усмивка, да каже Гордея се с теб. Искрено“, каза Генчев. По-късно той обаче осъзнал, че не се нуждае от това признание.

Отношенията му с родителите днес са коректни, но с ограничен контакт: „В добри взаимотношения сме. Просто това, че с някой имате кръвна връзка, не означава, че трябва постоянно да поддържате контакт“.

По отношение на личния живот Генчев сподели преживяванията си с Валерия: „Последно съм плакал заради Валерия. Тя ми разби сърцето. Аз си дадох последен шанс за промяна, но този човек няма място в живота ми“.

Международна кариера и участия

Генчев описва ранните години на кариерата си като период на лишения и усилия: „Спал съм по подовете в Лондон и съм се събуждал в 4–5 часа, за да се редя на опашка пред Кралската академия. След това съм бил последният, който излиза от академията“.

Той е участвал на редица международни фестивали и концерти, включително пред Бранденбургската порта и в Германия. Предстои му участие с Пласедо Доминго и Соня Йончева през април. „Голяма отговорност за мен. Това са гласове, които са ме вдъхновявали като дете“, коментира пианистът.

Генчев разказа и за срещата си с Джордж Лукъс: „Свирихме пред него и неговите приятели. Хора, които гледаме по телевизията, но когато музиката е поднесена искрено, я оценяват“.

Лични интереси и амбиции

В предаването той сподели, че обича готвенето и участието му в „Hell’s Kitchen“ е било предизвикателство за него.

По отношение на амбициите си той посочи: „Мисля, че имам огромен потенциал. Амбицията ми е да го изпълня. Мисля, че може би няма край“.

Генчев обясни също, че музиката остава най-важната му любов: „Музиката е нещо божествено, което ме доближава до Господа. Чувствам се най-открит, когато съм на сцената“.