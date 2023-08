"Той е щастлив и доволен": Бен Афлек навърши 51 години

Б ен Афлек е "щастлив и доволен", тъй като във вторник навърши 51 години, съобщава близък до актьора.

Източникът добавя по случай рождения му ден: "Всичко в живота му върви добре. Той е щастлив и доволен."

Актьорът и режисьорът от "Air" изглежда е в добро настроение напоследък. По-рано този месец той и съпругата му Дженифър Лопес напуснаха магазин в Саутхемптън, Ню Йорк, с тениска, на която пишеше "Отново се събудих секси като дявол", каза тогава друг източник.

"Те се държаха много приятелски с персонала и двамата бяха много щастливи този следобед", каза вътрешният човек. "След като излязоха, те се усмихнаха и започнаха да вървят по тротоара, за да продължат деня си".

Наскоро Лопес отпразнува 54-ия си рожден ден с Афлек до себе си, както се вижда от снимките, които певицата сподели от партито си миналия месец.

На една от снимките звездата от "Ожени се за мен" е обвила ръце около Афлек, докато стои зад него. Друг откровен кадър я показва с усмивка, докато тя и носителят на "Оскар" се прегръщат отстрани.

Ben Affleck Is 'Happy and Thriving' as He Turns 51, Says Source (Exclusive) https://t.co/i254GCrXy4