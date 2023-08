Кралицата на танците! Дженифър Лопес се вихри върху маса на рождения си ден

Д женифър Лопес може да бъде видяна да танцува на маса на партито за 54-ия си рожден ден във видеоклип в социалните мрежи.

Звездата зашеметява в сребриста рокля без гръб, докато по време на празненството разклаща дупето си на фона на хита на Лизу "About Damn Time".

Тя беше аплодирана от гостите си - които се наслаждаваха на гледката от местата си - дори когато почти загуби равновесие.

"Настроение за рожден ден... през целия месец!! Винаги е хубав ден, когато Лола идва да танцува", написа Лопес.

Джей Ло сподели още подробности за празника си, който беше организиран от съпруга ѝ Бен Афлек в новозакупеното им имение в Бевърли Хилс на стойност 60 млн. долара.

"Всички деца бяха там, беше прекрасен ден, пълен със слънце и идеален за парти край басейна!!!", написа още тя.

