Да се забавляваш като милиардер! Дженифър Лопес, Бен Афлек и куп звезди на най-горещото парти в Хамптън

Д женифър Лопес, Бен Афлек и дъщеря му Вайълет се присъединиха към най-горещото парти в Хамптънс, организирано от мега богатия спортен магнат Майкъл Рубин по повод 4 юли.

53-годишната Лопес беше облечена в ефирна бяла макси рокля, която показваше стегнатото ѝ коремче с изрязан детайл отпред.

Jennifer Lopez and Ben Affleck arriving at Michael Rubin’s star-studded 4th of July party in the Hamptons (July 3, 2023) pic.twitter.com/3jvqshOPBs — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) July 4, 2023

Лопес носеше косите си на елегантна прибрана конска опашка. Тя допълни тоалета си с чифт златни обеци и подходящо златно колие. Що се отнася до грима, тя изглеждаше перфектно с малко руж и спирала.

Междувременно Бен Афлек изглеждаше елегантно в кремав блейзър, облечен върху бяла тениска, бели панталони и маратонки.

Някои от другите знаменитости на ежегодния бал бяха Ким Кардашиян, Кендъл Дженър, Джъстин Бийбър и съпругата му Хейли Бийбър, съпругът на Бионсе Джей-Зи, бившата звезда от НФЛ Том Брейди и моделът Емили Ратайковски.

Вайълет е най-голямото от трите деца, които Афлек има с бившата си съпруга Дженифър Гарнър, с която се раздели през 2018 г.

Jennifer Lopez arriving at Michael Rubin’s star-studded 4th of July party in the Hamptons pic.twitter.com/DzGlKCIjIE — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) July 4, 2023

Дженифър и Бен - наричани от пресата "Бенифър" - първоначално се сгодяват през 2003 г., но връзката им приключва през януари 2004 г., преди да подновят романа си през 2021 г. след 17 години раздяла.

На партито с изцяло бял дрескод присъстваше и 32-годишната Емили Ратайковски, която показа впечатляващата си физика в оскъдна прозрачна рокля. Тя украси визията си със сребърно колие и подходящ пръстен.

Emily Ratajkowski at Michael Rubin's 4th of July party in the Hamptons. pic.twitter.com/87CgCAlnwo — Pop Faction (@PopFactions) July 4, 2023

29-годишният Джъстин Бийбър и 26-годишната му съпруга Хейли Бийбър също се съчетаха в бели ансамбли. Моделът изглеждаше спиращо дъха в прилепнала по тялото бяла рокля с деколте и дръзка цепка в средата.

Hailey Bieber and Justin Bieber attending Michael Rubin's star-studded 4th of July party in the Hamptons. pic.twitter.com/GiszYdHjyB — @21metgala (@21metgala) July 4, 2023

Хейли носеше косите си, вдигнати на стилен кок, като няколко кичура бяха оставени около лицето ѝ.

42-годишната Ким Кардашиян присъства на партито заедно с по-малката си сестра Кендъл Дженър. Кендъл показа стройната си фигура в прилепнала бяла мини рокля, която съдържаше дълбока V-образна кройка. Брюнетските ѝ кичури бяха разделени по средата и без усилие се спускаха покрай раменете ѝ на елегантни вълни.

Междувременно Ким облече бяла вталена пола и подходящ къс топ с бели райета.

53-годишният рапър Джей-Зи беше заснет да пътува към събитието с няколко приятели. Той следваше дрескода, като носеше бяла риза с копчета.

Jay-Z at Michael Rubin's star-studded 4th of July party in the Hamptons. pic.twitter.com/7dR14GlSqe — @21metgala (@21metgala) July 4, 2023

Към Джей-Зи се присъедини партньорът на Крис Дженър Кори Гембъл, който беше заснет да седи на задната седалка на колата.