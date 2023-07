С романтична песен: Дженифър Лопес и Бен Афлек отбелязаха първа годишнина

Д женифър Лопес празнува сватбата си с Бен Афлек в Лас Вегас.

В понеделник - един ден след първата годишнина от сватбата на двойката - 53-годишната певица и актриса тийзна новата си песен "Midnight Trip to Vegas".

"Една година от нашето "Среднощно пътуване до Вегас" ... 🤍♠️❤️ Отидете на On The JLo за специална изненада... #ThisIsMeNow", написа тя в Instagram заедно с две снимки, на които е облечена в бяла мини рокля, украсена с кристали.

Лопес носеше роклята в неделя, когато двамата с 50-годишния Афлек се отправиха на вечеря в ресторант в Санта Моника, Калифорния, за да отпразнуват годишнината си.

По-късно носителката на "Грами" разкри текста на новото си парче, заедно с кратък клип, в който пее.

"Тогава ти прошепна в ухото ми / Каза да се махаме оттук / Можем да изчезнем тази нощ", казва Лопес. "Какво ще кажете за / Среднощно пътуване до Вегас / Само аз и ти, бейби / Среднощна екскурзия до Вегас / И на двамата сърцата ни се разтуптяват / Ще те взема късно / Не е нужно да чакаме / Да, нека направим нещо лудо".

Песента бележи първия трак от предстоящия албум на Лопес This is Me... Now - наследник на вдъхновения от Афлек албум This Is Me... Then от 2002 г.

На 17 юли 2022 г. звездата от "Майката" разкри, че двамата с Афлек са сключили брак предишния ден, месеци след като разкриха годежа си през април.

"Ние го направихме. Любовта е красива. Любовта е мила. И се оказва, че любовта е търпелива....Последната нощ отлетяхме до Вегас, застанахме на опашка заедно с още четири двойки, всички предприели едно и също пътуване до сватбената столица на света", написа тя на феновете си.

"Прочетохме собствените си обети в малкия параклис и си подарихме един на друг пръстените, които ще носим до края на живота си", продължи Лопес. "Но в крайна сметка това беше възможно най-добрата сватба, която можехме да си представим. Такава, за която мечтаехме отдавна, и такава, която стана съвсем реална (в очите на държавата, Лас Вегас, розовия кабриолет и един на друг) най-после много, много, много."

Лопес и Афлек започват да се срещат през юли 2002 г. и се сгодяват през ноември същата година. Въпреки това те отлагат сватбата си през септември 2003 г. само няколко дни преди церемонията да се състои. Двамата възобновиха романтиката си през 2021 г.

След раздялата им Афлек се ожени за Дженифър Гарнър. Двойката има общи деца Вайълет, на 17 г., Серафина, на 14 г., и Самюел, на 11 г., докато Лопес има близнаци Еме Марибел и Максимилиан "Макс" Дейвид, на 15 г., с бившия си съпруг Марк Антъни.