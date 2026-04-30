„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

М елания Тръмп не изглеждаше особено ентусиазирана да държи ръката на съпруга си Доналд Тръмп по време на официални събития, а ново видео улови поредния неловък момент между двамата пред очите на целия свят.

Години наред двойката, която сключи брак през 2005 г., е обект на слухове за предстоящ развод. Самият президент не помага на ситуацията, позволявайки си публични подигравки с отношенията им.

„Тя чисто и просто го мрази“

По време на държавната вечеря във вторник с крал Чарлз III и кралица Камила, Първата дама застана до президента за снимка, но в един момент рязко пусна ръката му. Секунди по-късно президентът отново се протегна към нея, а Мелания видимо отдръпна своята, преди неохотно да преплете пръсти с неговите.

Кадрите бързо се разпространиха в социалната мрежа X, където критиците побързаха да заключат, че Мелания изпитва истински неприязън към съпруга си.

„Мелания наистина го мрази, нали?“, написа един потребител, докато друг добави: „Тя абсолютно го презира. Изключително унизително за Доналд.“

Неуместната шега на Тръмп

Противоречивият президент не се свени да коментира брака си, особено когато става въпрос за неговата дълготрайност. По време на церемонията по посрещането на Чарлз, 79-годишният Тръмп направи неловко сравнение между родителите си и собствената си връзка.

„Родителите ми бяха женени 63 години“, обясни той, след което се обърна към съпругата си с думите: „Извинявай, скъпа, но това е рекорд, който ние няма да можем да постигнем. Просто няма да се получи по този начин.“

Докато публиката прие коментара със смях, 56-годишната Мелания успя да изстиска само насилствена усмивка. Биографът Майкъл Улф, който следи семейството отблизо, твърди пред „60 Minutes Australia“: „Попитах човек, много близък до тях, какво се случва. Той ме погледна като пълно глупак и каза: „Тя го мрази до дън земя“.“

Забравеният тост и политическият гаф

Гафовете не спряха дотук. По време на самата вечеря Тръмп буквално забрави да вдигне тост за съпругата си. На кадрите се вижда как той се отдръпва от подиума с чаша шампанско и се обръща директно към крал Чарлз, пренебрегвайки Мелания, която стои точно до него и чака да чукнат чашите си.

Освен семейните неразбории, Тръмп предизвика и дипломатическо напрежение, като въвлече британския монарх в политическите си позиции за Иран. „Чарлз е съгласен с мен дори повече от мен самия – никога няма да позволим на този противник да има ядрено оръжие“, обяви президентът, въпреки че британският суверен по протокол не заема позиции по политически въпроси.

Остроумието на краля

Крал Чарлз III отговори на напрежението с типичен британски хумор. В отговор на по-ранна забележка на Тръмп, че без САЩ Европа е щяла да говори немски, монархът се пошегува: „Смея ли да кажа, че ако не бяхме ние, вие щяхте да говорите френски!“ – иронична препратка към френското влияние в американската история и поднесеното меню в Белия дом.