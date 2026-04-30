„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

„Няма да издържим толкова дълго“ – Доналд Тръмп вцепени гостите с неуместна шега за брака си, докато Мелания демонстративно отхвърляше опитите му за близост по време на официалния тост с британското кралско семейство във Вашингтон

30 април 2026, 12:37
Блясък и литература: Кралица Камила събра Сара Джесика Паркър и Ана Уинтур в Ню Йорк

Цветомир от Hell’s Kitchen: Изолацията беше като мини казарма! (ВИДЕО)

Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000

Чикагото след Hell’s Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

Чарлз III разсмя Мелания Тръмп пред кошера на Белия дом

Истината зад маската: Всичко, което Майкъл Джексън призна за пластичните си операции

Тъмната тайна на Коко Шанел: Как иконата на стила стана агент на Хитлер

Златният стандарт в развитието на детето: Ключовите етапи, които не бива да прескачаме

М елания Тръмп не изглеждаше особено ентусиазирана да държи ръката на съпруга си Доналд Тръмп по време на официални събития, а ново видео улови поредния неловък момент между двамата пред очите на целия свят.

Години наред двойката, която сключи брак през 2005 г., е обект на слухове за предстоящ развод. Самият президент не помага на ситуацията, позволявайки си публични подигравки с отношенията им.

  • „Тя чисто и просто го мрази“

По време на държавната вечеря във вторник с крал Чарлз III и кралица Камила, Първата дама застана до президента за снимка, но в един момент рязко пусна ръката му. Секунди по-късно президентът отново се протегна към нея, а Мелания видимо отдръпна своята, преди неохотно да преплете пръсти с неговите.

Кадрите бързо се разпространиха в социалната мрежа X, където критиците побързаха да заключат, че Мелания изпитва истински неприязън към съпруга си.

„Мелания наистина го мрази, нали?“, написа един потребител, докато друг добави: „Тя абсолютно го презира. Изключително унизително за Доналд.“

  • Неуместната шега на Тръмп

Противоречивият президент не се свени да коментира брака си, особено когато става въпрос за неговата дълготрайност. По време на церемонията по посрещането на Чарлз, 79-годишният Тръмп направи неловко сравнение между родителите си и собствената си връзка.

„Родителите ми бяха женени 63 години“, обясни той, след което се обърна към съпругата си с думите: „Извинявай, скъпа, но това е рекорд, който ние няма да можем да постигнем. Просто няма да се получи по този начин.“

Докато публиката прие коментара със смях, 56-годишната Мелания успя да изстиска само насилствена усмивка. Биографът Майкъл Улф, който следи семейството отблизо, твърди пред „60 Minutes Australia“: „Попитах човек, много близък до тях, какво се случва. Той ме погледна като пълно глупак и каза: „Тя го мрази до дън земя“.“

  • Забравеният тост и политическият гаф

Гафовете не спряха дотук. По време на самата вечеря Тръмп буквално забрави да вдигне тост за съпругата си. На кадрите се вижда как той се отдръпва от подиума с чаша шампанско и се обръща директно към крал Чарлз, пренебрегвайки Мелания, която стои точно до него и чака да чукнат чашите си.

Освен семейните неразбории, Тръмп предизвика и дипломатическо напрежение, като въвлече британския монарх в политическите си позиции за Иран. „Чарлз е съгласен с мен дори повече от мен самия – никога няма да позволим на този противник да има ядрено оръжие“, обяви президентът, въпреки че британският суверен по протокол не заема позиции по политически въпроси.

  • Остроумието на краля

Крал Чарлз III отговори на напрежението с типичен британски хумор. В отговор на по-ранна забележка на Тръмп, че без САЩ Европа е щяла да говори немски, монархът се пошегува: „Смея ли да кажа, че ако не бяхме ние, вие щяхте да говорите френски!“ – иронична препратка към френското влияние в американската история и поднесеното меню в Белия дом.

Източник: www.mirror.co.uk    
Юристът д-р Михаела Доцова е новият председател на 52-рото Народно събрание

Старт на 52-рото НС: Новите депутати положиха клетва

Разкриха причината за внезапната смърт на Патрик Мълдун

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

10 породи котки с красиви сини очи

