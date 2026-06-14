Голям пожар избухна в столичния квартал „Надежда“

Г олям пожар избухна в столичния квартал „Надежда“, съобщиха очевидци в социалните мрежи.

За инцидента първа информира Галина Серафимова чрез публикация във Facebook. По информация на Десислава Николова е избухнал взрив на автомобил за пътна помощ, след което огънят се е разпространил и е засегнал още превозни средства, намиращи се на платен паркинг в района.

Автомобил изгоря на столичен булевард (СНИМКИ/ВИДЕО)

По първоначални данни при инцидента няма пострадали или жертви. На място бързо са пристигнали екипи на полицията и пожарната.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Очаква се компетентните органи да извършат оглед и да установят точните обстоятелства около инцидента.

Щетите по засегнатите автомобили тепърва ще бъдат оценявани.