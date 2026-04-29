Любопитно

Скритият смисъл зад подаръка на крал Чарлз III за Тръмп

Британският монарх и американският президент потвърдиха „неразрушимия съюз“ между двете нации. На бляскава държавна вечеря във Вашингтон Чарлз III изненада домакина си с личен дар със символично име, докато Тръмп похвали влиянието на краля над Конгреса

29 април 2026, 12:25
Източник: Getty Images

К рал Чарлз III подари на президента Доналд Тръмп камбаната от британска подводница от времето на Втората световна война – носеща името HMS Trump. Жестът бе направен по време на официалната държавна вечеря в Белия дом във вторник, където двамата лидери демонстрираха близост, преминавайки през историческите възходи и падения в отношенията между САЩ и Великобритания.

Блестящата месингова камбана е гравирана с името „Trump“ и годината 1944 – когато подводницата напуска британската корабостроителница. Според краля, плавателният съд е изиграл „критична роля по време на войната в Тихия океан“.

„Нека това бъде свидетелство за споделената ни история и за блестящото бъдеще на нашите нации“, заяви Чарлз III, описвайки подаръка като свой „личен дар“.

Приемът бе организиран от първата дама Мелания Тръмп с най-висок протоколен ранг („бяла вратовръзка“). Списъкът с гости включваше висши държавни служители, членове на кабинета, съдии от Върховния съд, технологични гиганти, водещи лица от Fox News и повечето от децата на Тръмп.

След официалните снимки гостите се насладиха на меню от четири ястия, включващо сезонни продукти и мед от градината на Белия дом. По време на своя тост крал Чарлз III описа историята на двете страни като път на „помирение – от противници до най-близки съюзници, макар и не винаги по най-правия път“.

„Ако някога ви се наложи да се свържете с нас, просто ни потърсете“, пошегува се монархът. Той добави още: „Нашите народи са се борили и са умирали заедно в защита на ценностите, които споделяме. Бяхме рамо до рамо в най-добрите и най-лошите времена“, визирайки и съвременните предизвикателства пред глобалната сигурност.

От своя страна президентът Тръмп разкри, че Чарлз III е съгласен с позицията му, че на Иран никога не трябва да се позволява да притежава ядрено оръжие. „В момента работим усилено в Близкия изток и се справяме много добре. Постигнахме военна победа над този конкретен противник и Чарлз е съгласен с мен дори повече, отколкото аз самият“, заяви Тръмп, намеквайки за напрежението с Техеран.

Президентът подчерта, че „историята не познава по-мощна сила от комбинацията между американския патриотизъм и британската гордост“. Той не спести похвали и за речта на краля пред Конгреса: „Малко завидях. Той накара дори демократите да го аплодират – нещо, което аз никога не успях да постигна. Харесваха го повече от всеки друг политик“.

В тоста си кралят изрази съчувствие за стрелбата по време на вечерята на кореспондентите, хвалейки смелостта на Тръмп и бързата реакция на Тайните служби. Не липсваше и типичният британски хумор – Чарлз III се пошегува с ремонтите в Белия дом, като напомни за британското нападение през 1814 г.: „Ние, британците, направихме свой собствен опит за „реконструкция“ на Белия дом преди двеста години“.

Дрескодът на събитието бе строго официален. Президентът Тръмп заложи на класически фрак от Ралф Лорън, докато Мелания Тръмп впечатли с бледо розова копринена рокля на Christian Dior Haute Couture. Кралица Камила избра наситено розово от британската дизайнерка Фиона Клеър, съчетано с историческо колие с аметисти и диаманти, принадлежало някога на кралица Виктория.

Сред присъстващите бяха основателят на Amazon Джеф Безос, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук и голф звездата Рори Макилрой.

Вечерята завърши с шоколадов десерт във формата на кошер и селекция от американски вина от Напа Вали и Кънектикът, подчертаващи силата на местното производство.

Крал Чарлз III Доналд Тръмп Държавна вечеря Белият дом Британско-американски отношения Подводница HMS Trump Втора световна война Дипломация Подарък камбана HMS Trump Отношения САЩ-Великобритания
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" закрива държавната верига "Магазин за хората"

Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000

Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000

Къде изчезва България? Вижте кои области останаха почти без деца и къде населението расте

Къде изчезва България? Вижте кои области останаха почти без деца и къде населението расте

Майка обръсна главата на сина си и излъга, че е болен от рак, за да живее в лукс

Майка обръсна главата на сина си и излъга, че е болен от рак, за да живее в лукс

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Zeekr 9X идва в България и застава срещу луксозния SUV елит

Zeekr 9X идва в България и застава срещу луксозния SUV елит

carmarket.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 6 часа
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 4 часа
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 4 часа
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

Последни новини

Броят на жертвите от влакова катастрофа в Индонезия нарасна

Броят на жертвите от влакова катастрофа в Индонезия нарасна

България Преди 28 минути

Бързият влак удари последния вагон на композицията от крайградската железница, който е бил само за жени

Най-грандиозния кариерен форум у нас „България на пет океана“ ще се проведе на 30 май в София

Най-грандиозния кариерен форум у нас „България на пет океана“ ще се проведе на 30 май в София

Любопитно Преди 38 минути

DARA, Соня Йончева, Симеон и Александър Николови и Даниел Бачорски са само част от имената, които ще споделят своята история за успех

Ново огнище на бруцелоза в Симитли

Ново огнище на бруцелоза в Симитли

България Преди 1 час

Десетки говеда за санитарно клане

Petal: Какво крие кодовото име на осмия албум на Ариана Гранде?

Petal: Какво крие кодовото име на осмия албум на Ариана Гранде?

Любопитно Преди 1 час

Поп звездата обяви „Petal” за 31 юли със символичен кадър на цветя, пробиващи асфалт. След успеха на „Eternal Sunshine” и ролята си в „Злосторница”, Ариана Гранде се завръща към музиката с проект за живота, който израства въпреки трудностите

Разузнаването на САЩ проучва как би реагирал Иран, ако Тръмп обяви победа във войната

Разузнаването на САЩ проучва как би реагирал Иран, ако Тръмп обяви победа във войната

Свят Преди 1 час

Разузнавателната общност анализира този и други въпроси по искане на висши служители на администрацията

"Прогресивна България" увери - данъците няма да се пипат

"Прогресивна България" увери - данъците няма да се пипат

България Преди 1 час

Витанов настоява за спешни мерки и по-ефективно управление на публичните финанси

Шофьорът от катастрофата край Малко Търново обжалва ареста си

Шофьорът от катастрофата край Малко Търново обжалва ареста си

България Преди 1 час

Инцидентът стана на 22 април

Тръмп заплаши Иран: По-добре да поумнеят - и то бързо!

Тръмп заплаши Иран: По-добре да поумнеят - и то бързо!

Свят Преди 1 час

Към публикацията Тръмп приложи своя снимка, на която е облечен в костюм и черна вратовръзка, държи автоматично оръжие и позира на фон, наподобяващ военна сцена

<p>Zeekr 9X идва в България срещу луксозния SUV елит</p>

Zeekr 9X идва в България и застава срещу луксозния SUV елит

Технологии Преди 1 час

След броени седмици луксозната китайска марка Zeekr ще бъде официално представена в България, а нашите източници в Китай ни подшушнаха, че догодина на родна територия ще акостира и гигантския и супер луксозен 9Х

Жена загина след падане от балкон на круизен кораб

Жена загина след падане от балкон на круизен кораб

Свят Преди 1 час

Жената е паднала от балкона на каютата си върху по-ниска палуба в понеделник сутринта

<p>Задържаха сириец за нападение с нож в София</p>

Прокуратурата обвини и задържа сириец за нападение с нож в София

България Преди 1 час

Пострадал е 43-годишен мъж с прободно-порезна рана, проникваща в гръдната кухина

<p>Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна (ОБЗОР)</p>

Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна

Свят Преди 1 час

Масиран обмен на атаки с дронове, разрушения в Одеса и руски рафинерии, както и нови инциденти в промишлени обекти бележат последното денонощие

NOVA отбелязва 150 години от Априлското въстание със специален формат този петък

NOVA отбелязва 150 години от Априлското въстание със специален формат този петък

Любопитно Преди 2 часа

Студиото „150 години идеал за свобода“ пренася зрителите на местата, съхранили духа на подвига и саможертвата

Неканена компания: 10 000 пчели „паркираха“ върху велосипед пред Лувъра

Неканена компания: 10 000 пчели „паркираха“ върху велосипед пред Лувъра

Свят Преди 2 часа

Само за 30 минути престой, стар велосипед се превърна в нов дом за огромен рояк, налагайки спешно затваряне на достъпа до Лувъра

Какво знаем за паспорта с лика на Тръмп

Какво знаем за паспорта с лика на Тръмп

Свят Преди 2 часа

САЩ се готвят за 250-годишнината от своята независимост с лимитирана серия документи, които вече предизвикаха вълна от полярни реакции – от „исторически акт“ до „проява на чиста суета“

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

Свят Преди 2 часа

Това е третият подобен удар срещу района на черноморското пристанище за последните две седмици

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Чикагото след Hell’s Kitchen: Това да си суетен не те прави по-слаб играч! (ВИДЕО)

Edna.bg

Каменните гъби крият мистериозна легенда - за четири дъщери и едно отмъщение

Edna.bg

Не е за изпускане: головата фиеста на ПСЖ - Байерн (видео)

Gong.bg

Дембеле обяснение защо не спира да тича цял мач

Gong.bg

Служебният кабинет закрива "Магазин за хората", ръководството на дружеството подаде оставка

Nova.bg

„Подземен град“ от канабис: Разкриха високотехнологична наркооранжерия в бивша мина край Кюстендил (СНИМКИ)

Nova.bg