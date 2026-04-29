Скритият смисъл зад подаръка на крал Чарлз III за Тръмп

К рал Чарлз III подари на президента Доналд Тръмп камбаната от британска подводница от времето на Втората световна война – носеща името HMS Trump. Жестът бе направен по време на официалната държавна вечеря в Белия дом във вторник, където двамата лидери демонстрираха близост, преминавайки през историческите възходи и падения в отношенията между САЩ и Великобритания.

Блестящата месингова камбана е гравирана с името „Trump“ и годината 1944 – когато подводницата напуска британската корабостроителница. Според краля, плавателният съд е изиграл „критична роля по време на войната в Тихия океан“.

„Нека това бъде свидетелство за споделената ни история и за блестящото бъдеще на нашите нации“, заяви Чарлз III, описвайки подаръка като свой „личен дар“.

Приемът бе организиран от първата дама Мелания Тръмп с най-висок протоколен ранг („бяла вратовръзка“). Списъкът с гости включваше висши държавни служители, членове на кабинета, съдии от Върховния съд, технологични гиганти, водещи лица от Fox News и повечето от децата на Тръмп.

След официалните снимки гостите се насладиха на меню от четири ястия, включващо сезонни продукти и мед от градината на Белия дом. По време на своя тост крал Чарлз III описа историята на двете страни като път на „помирение – от противници до най-близки съюзници, макар и не винаги по най-правия път“.

„Ако някога ви се наложи да се свържете с нас, просто ни потърсете“, пошегува се монархът. Той добави още: „Нашите народи са се борили и са умирали заедно в защита на ценностите, които споделяме. Бяхме рамо до рамо в най-добрите и най-лошите времена“, визирайки и съвременните предизвикателства пред глобалната сигурност.

От своя страна президентът Тръмп разкри, че Чарлз III е съгласен с позицията му, че на Иран никога не трябва да се позволява да притежава ядрено оръжие. „В момента работим усилено в Близкия изток и се справяме много добре. Постигнахме военна победа над този конкретен противник и Чарлз е съгласен с мен дори повече, отколкото аз самият“, заяви Тръмп, намеквайки за напрежението с Техеран.

Президентът подчерта, че „историята не познава по-мощна сила от комбинацията между американския патриотизъм и британската гордост“. Той не спести похвали и за речта на краля пред Конгреса: „Малко завидях. Той накара дори демократите да го аплодират – нещо, което аз никога не успях да постигна. Харесваха го повече от всеки друг политик“.

В тоста си кралят изрази съчувствие за стрелбата по време на вечерята на кореспондентите, хвалейки смелостта на Тръмп и бързата реакция на Тайните служби. Не липсваше и типичният британски хумор – Чарлз III се пошегува с ремонтите в Белия дом, като напомни за британското нападение през 1814 г.: „Ние, британците, направихме свой собствен опит за „реконструкция“ на Белия дом преди двеста години“.

Дрескодът на събитието бе строго официален. Президентът Тръмп заложи на класически фрак от Ралф Лорън, докато Мелания Тръмп впечатли с бледо розова копринена рокля на Christian Dior Haute Couture. Кралица Камила избра наситено розово от британската дизайнерка Фиона Клеър, съчетано с историческо колие с аметисти и диаманти, принадлежало някога на кралица Виктория.

Сред присъстващите бяха основателят на Amazon Джеф Безос, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук и голф звездата Рори Макилрой.

Вечерята завърши с шоколадов десерт във формата на кошер и селекция от американски вина от Напа Вали и Кънектикът, подчертаващи силата на местното производство.