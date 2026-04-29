Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000

Мелания Тръмп и кралица Камила заложиха на розово за държавната вечеря в Белия дом. Първата дама блесна в Dior за 80 000 долара, демонстрирайки висша мода и дипломатичен стил по време на историческата визита на крал Чарлз III в Съединените щати

29 април 2026, 12:14
М елания Тръмп изнесе майсторски клас по модерна елегантност, появявайки се на държавната вечеря в Белия дом с крал Чарлз и кралица Камила в спиращ дъха ансамбъл на Christian Dior Haute Couture. Стойността на визията се оценява на близо 80 000 долара, съобщава Hello!.

Правейки грандиозно впечатление във вторник вечерта, Първата дама избра копринена рокля без презрамки в цвят „блед делфиниум“, изработена ексклузивно от ателието за висша мода на Dior. Скулптурният силует, съчетан с мекия романтичен нюанс, създаде визия, която е едновременно вечна и несъмнено високотехнологична в модно отношение.

За да завърши ансамбъла, Мелания добави велурени ръкавици Dior в цвят „off-white“ – изискано намигване към класическия вечерен блясък – и съответстващи копринени обувки. Цялостната визия демонстрира нейната дългогодишна привързаност към европейския луксозен дизайн.

Въпреки че цените на висшата мода рядко се оповестяват публично, се знае, че автентичните вечерни рокли на Christian Dior Haute Couture започват от нива между 60 000 и 80 000 долара. Детайлите по поръчка, многобройните проби и ръчната изработка могат да повишат цената още повече в зависимост от сложността на модела.

Аксесоарите сами по себе си добавиха още един слой ексклузивност. Изработените по поръчка ръкавици за подобни визии могат да варират между 1500 и 3000 долара, докато копринените обувки на Dior обикновено се продават на цени между 1750 и 2700 долара, което поставя общата стойност на тоалета на Първата дама в територията на истинския ултра-лукс.

По-рано през деня 56-годишната Мелания влезе в образа на Джаки Кенеди, избирайки впечатляващ костюм с двуредно закопчаване от Адам Липес. Структурираният силует включваше сако и елегантна пола тип „молив“, излъчващи едновременно женственост и авторитет. За завършек тя добави обувки Manolo Blahnik от змийска кожа, а дългата ѝ коса падаше свободно върху раменете.

През 2016 г. Мелания сподели редки коментари относно своя стил. „Не го намирам за предизвикателство. Стилизирам се сама и избирам какво да облека въз основа на това, в което се чувствам добре“, каза тя пред ELLE.

„Стилът ми остана доста постоянен през годините. Винаги нося това, което харесвам и което е подходящо за случая. Винаги се фокусирам върху дрехи, които имат превъзходна кройка“.

