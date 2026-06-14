Свят

Трагедия в САЩ: 12 души загинаха при самолетна катастрофа в Мисури

Всички 12 души на борда загинаха при тежка самолетна катастрофа в американския щат Мисури, съобщиха официално от пътния патрул. Инцидентът е станал в близост до летището в град Бътлър, а на мястото вече работят спасителни и полицейски екипи.

14 юни 2026, 21:16
Трагедия в САЩ: 12 души загинаха при самолетна катастрофа в Мисури
Източник: iStock

В ластите съобщават, че 12 души са загинали при самолетна катастрофа в щата Мисури, съобщава АР.

В официално изявление пътният патрул на щата Мисури заяви, че негови служители са на мястото на инцидента и оказват пълно съдействие на полицейското управление на град Бътлър и на шерифската служба на окръг Бейтс.

Катастрофата е станала в непосредствена близост до местното летище „Бътлър Мемориал“. Град Бътлър се намира на около 105 километра южно от Канзас Сити.

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