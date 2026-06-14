Трагедия в САЩ: 12 души загинаха при самолетна катастрофа в Мисури

В ластите съобщават, че 12 души са загинали при самолетна катастрофа в щата Мисури, съобщава АР.

В официално изявление пътният патрул на щата Мисури заяви, че негови служители са на мястото на инцидента и оказват пълно съдействие на полицейското управление на град Бътлър и на шерифската служба на окръг Бейтс.

Eleven passengers and a pilot are dead after a plane crashed in Butler, Missouri, Sunday morning, sources tell FOX4. https://t.co/P57f3hzJXs — FOX4 News Kansas City (@fox4kc) June 14, 2026

Катастрофата е станала в непосредствена близост до местното летище „Бътлър Мемориал“. Град Бътлър се намира на около 105 километра южно от Канзас Сити.