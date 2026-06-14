Свят

Великобритания удари руския сенчест флот в Ламанша

Британски командоси и специални служби извършиха шестчасова операция срещу санкциониран танкер

14 юни 2026, 12:20
Великобритания удари руския сенчест флот в Ламанша
Източник: БТА

Б ританските въоръжени сили са прехванали кораб на руския сенчест флот в Ламанша, съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА. 

Британското Министерство на отбраната посочи, че командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители на Националната агенция за борба с престъпността са извършили проверка на санкциониран петролен танкер в рамките на шестчасова операция. Това е първата подобна операция, ръководена от Великобритания.

Танкерът "Смиртос" ще бъде временно преместен в специален обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за евентуални рискове за безопасността и околната среда.

Великобритания наложи санкции на танкери от руския "сенчест флот"

Според министерството на отбраната в операцията са участвали и въздухоплавателни средства от Морската авиационна група, включително хеликоптери "Чинук", "Мерлин Mk4" и "Уайлдкет", самолет П-8 на Кралските военновъздушни сили, както и военните кораби "Ейч Ем Ес Съдърленд" HMS Sutherland и "Ейч Ем Ес Ледбъри".

В изявление Стармър заяви, че операцията нанася нов удар по Русия и е ясно послание към всички, които подпомагат войната на руския президент Владимир Путин с Украйна, че няма да останат извън обсега на властите.

Великобритания с нови мерки срещу "сенчестия флот" на Путин

"Искам да изразя признателността си към всички участници в операцията, включително военнослужещите и служителите на правоприлагащите органи, които гарантират сигурността на страната денонощно през цялата година", добави той.

Британският министър на отбраната Дан Джарвис заяви, че подобни операции изискват високо ниво на професионализъм, умения и смелост.

"Русия разчита на своя сенчест флот, за да финансира войната си в Украйна, а тази операция нанася удар по способността на Кремъл да поддържа тази незаконна агресия", подчерта Джарвис.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
Великобритания Русия сенчест флот петролен танкер санкции Киър Стармър военна операция Ламанша война в Украйна национална сигурност
Последвайте ни

По темата

Голям пожар избухна в столичния квартал „Надежда“

Голям пожар избухна в столичния квартал „Надежда“

Кристин Илиева: Катастрофата промени живота ми и сложи край на приятелството с Дивна

Кристин Илиева: Катастрофата промени живота ми и сложи край на приятелството с Дивна

Множество хематоми по лицето, ръцете и краката: Дете е пострадало при случай на домашно насилие

Множество хематоми по лицето, ръцете и краката: Дете е пострадало при случай на домашно насилие

Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова

Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница
Ексклузивно

Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница

Преди 14 часа
<p>Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси (СНИМКИ)

Преди 15 часа
Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите
Ексклузивно

Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите

Преди 15 часа
Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни
Ексклузивно

Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел смята за „лошо“ бъдещото споразумение между САЩ и Иран

Израел смята за „лошо“ бъдещото споразумение между САЩ и Иран

Свят Преди 38 минути

Според източници в Йерусалим сделката застрашава израелските интереси

Кибератака срещу ирански държавни банки парализира електронните плащания

Кибератака срещу ирански държавни банки парализира електронните плащания

Свят Преди 58 минути

Отговорност за атаката пое хакерската група "Черните вълци"

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Свят Преди 2 часа

Страната сега е обхваната от една от най-големите епидемии от ебола в своята история

Учителка, подпомагала руските удари срещу Украйна, получи доживотна присъда

Учителка, подпомагала руските удари срещу Украйна, получи доживотна присъда

Свят Преди 2 часа

Службите разкриват връзки с руското военно разузнаване

Кърлежи, комари и вируси: Експерти предупреждават за летен пик на зарази

Кърлежи, комари и вируси: Експерти предупреждават за летен пик на зарази

България Преди 3 часа

Лекари опровергават митовете за вадене на паразитите с олио и въртене

<p>Името на Тръмп е заличено от фасадата на центъра &quot;Кенеди&quot; във Вашингтон</p>

Името на Доналд Тръмп бе премахнато е фасадата на „Кенеди център“ след съдебно решение

Свят Преди 4 часа

Федерален съд разпореди заличаване на всякакви препратки към президента Тръмп от културната институция във Вашингтон.

КНДР обяви, че нейният статут на ядрена държава е необратим

КНДР обяви, че нейният статут на ядрена държава е необратим

Свят Преди 4 часа

Говорител на външното министерство критикува САЩ и Южна Корея за засилване на военната координация в региона

Зеленски: Украйна е готова да отвори шест преговорни клъстера за присъединяване към ЕС

Зеленски: Украйна е готова да отвори шест преговорни клъстера за присъединяване към ЕС

Свят Преди 5 часа

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Киев очаква напредък по европейския си път и подготвя натоварен дипломатически график.

Кмет беше застрелян в Мексико на фона на войната между наркокартелите

Кмет беше застрелян в Мексико на фона на войната между наркокартелите

Свят Преди 6 часа

Убийството е извършено в щата Оахака, където действат картелите „Синалоа“ и „Халиско – Ново поколение“

Тръмп подготвя ключови разговори за Иран по време на срещата на върха на Г-7

Тръмп подготвя ключови разговори за Иран по време на срещата на върха на Г-7

Свят Преди 6 часа

В Евиан ще бъдат обсъдени сигурността в Близкия изток и бъдещи международни действия

Лекар разкри причиняват ли климатиците настинка или опасността е друга

Лекар разкри причиняват ли климатиците настинка или опасността е друга

Любопитно Преди 6 часа

Мнозина вярват, че студеният въздух през лятото разболява, но истината се оказва съвсем различна. Известен пулмолог обяснява какви опасни микроорганизми и бактерии вдишваме всеки ден и как лошо поддържаният уред може да увреди белите ни дробове

Любовен тътен под водата: Гигантски есетри тресат река Хъдсън със "секс звуци"

Любовен тътен под водата: Гигантски есетри тресат река Хъдсън със "секс звуци"

Любопитно Преди 6 часа

Изследователи уловиха зловещ, тътен под повърхността на река Хъдсън, който наподобява преминаващ влак. Оказва се, че източникът на този подводен шум са любовните повиквания на гигантски есетри, които достигат размерите на малка кола

Френски шик в кухнята: Торта „Куршевел“ с палачинки, маскарпоне и малини

Френски шик в кухнята: Торта „Куршевел“ с палачинки, маскарпоне и малини

Любопитно Преди 6 часа

Вдъхновена от изисканите френски сладкиши, тази ефектна торта съчетава нежни палачинки, ефирен крем с маскарпоне и свеж вкус на малини и ягоди. Приготвя се изключително лесно, без да се налага да включвате фурната в горещите летни дни

Невиждано зрелище: Тръмп празнува 80 години с ММА клетка в Белия дом и 250 години САЩ

Невиждано зрелище: Тръмп празнува 80 години с ММА клетка в Белия дом и 250 години САЩ

Свят Преди 6 часа

На 14 юни се отбелязва и годишнината от създаването на армията на Съединените щати

Снимката е илюстративна

14 юни: Кръв и корона в полите на Рила

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Лятото се завръща! Слънчева неделя с температури до 30 градуса

Лятото се завръща! Слънчева неделя с температури до 30 градуса

България Преди 6 часа

НИМХ не обявява предупредителни кодове, валежи са възможни само в планините и Източна България

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
1

Изграждат дъждовни градини по Дунав

sinoptik.bg
1

Учени проследяват инвазивните видове у нас

sinoptik.bg

Кралското семейство на балкона: най-коментираните моменти от празника на крал Чарлз

Edna.bg

„Имах гняв, но ѝ простих“: Кристин Илиева за Дивна 8 години след катастрофата

Edna.bg

Разкъсаха от критики Анчелоти заради Игор Тиаго

Gong.bg

Спортни новини на NOVA (14.06.2026) обедна емисия

Gong.bg

5-годишно дете е с множество хематоми след системно насилие

Nova.bg

Слънчево с температури между 25 и 30 градуса ни очаква в неделя

Nova.bg