Свят

Израел смята за „лошо“ бъдещото споразумение между САЩ и Иран

Според източници в Йерусалим сделката застрашава израелските интереси

14 юни 2026, 13:09
Израел смята за „лошо“ бъдещото споразумение между САЩ и Иран
Източник: БТА

И зраел смята предстоящото споразумение между САЩ и Иран за „лошо споразумение“, което ще навреди на израелските интереси, но не може да промени нищо, тъй като му липсва влияние в мирния процес между Вашингтон и Техеран. Това твърдение бе разпространено от портала Ynet, който се позовавай на източници. 

„Това е лошо споразумение, което вреди на нашите интереси“, каза израелски източник пред портала. „Никой не е доволен от него. Разбираме, че не ни устройва. Тревожното е, че Израел не може да упражнява никакво влияние; гласът му не се чува“, продължи източникът на Ynet. 

Друг източник каза пред портала, че президентът на САЩ Доналд Тръмп „е загърбил“ Израел. „Тръмп ни разочарова, ние платихме цената. Вече не сме наясно какво се случва и не можем да променим нищо“, цитира Ynet източника. „Шокирани сме; Тръмп води диалог с други страни, но не и с Израел“, добави той. 

Тръмп "решава": Нетаняху "няма друг избор освен да приеме" споразумение с Иран

Порталът отбелязва, че в продължение на години Тръмп е бил възприеман като до голяма степен споделящ оценката на Израел за иранската заплаха и застъпващ се за „максимален натиск“ върху Техеран. На този етап обаче, според израелските оценки, приоритетите на Вашингтон са различни и Тръмп иска да постигне сделка с Иран „на всяка цена“. Израелски представители смятат, че Тръмп иска бързо да сложи край на кризата и да предотврати пълномащабна война. В резултат на това САЩ са готови да направят компромис по въпроси, които Израел счита за критични за националната си сигурност, твърди порталът. 

Освен това в Израел има опасения, че Вашингтон ще го окаже натиск да прояви сдържаност към шиитското движение „Хизбула“ в бъдеще, за да не застраши споразумението с Техеран, твърди порталът. Израел ясно заявява, че не възнамерява да позволи свободата на действие на военните му в Ливан да бъде ограничена в резултат на споразумението между САЩ и Иран, съобщава Ynet. 

Преди това Тръмп заяви, че „сделката ще бъде подписана“ на 14 юни. Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че подписването на меморандума за разрешаване на конфликта със САЩ няма да се състои на 14 юни, но не изключи възможността това да се случи в следващите дни. Според Axios, подписването на меморандума между САЩ и Иран на 14 юни ще се състои виртуално. 

Източник: БГНЕС    
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