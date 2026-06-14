Зеленски поздрави Тръмп за 80-ия му рожден ден; обсъдиха войната в Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски обсъди войната, дипломацията и мирните преговори в телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи съветник на украинския президент, цитиран от Ройтерс.

В разговора, продължил около 30-35 минути, Зеленски поздрави също така Тръмп по случай рождения му ден, тъй като американският президент навършва 80 години днес, заяви Дмитро Литвин, президентският съветник на Зеленски по въпросите за комуникациите.

I have just had a great conversation with @POTUS. I congratulated President Trump on his birthday, and we have had quite a detailed discussion about many key things – peace, surely, was among them. I wished President Trump every success, above all in his work to end Russia’s war… pic.twitter.com/VKqPh80olB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

Зеленски уточни в социалната мрежа Екс, че е "обсъдил мерките, които могат да допринесат за установяването на мира още сега".

"Осведомих президента за последните развития на бойното поле и за укрепването на нашите позиции. Споразумяхме се да задълбочим разговорите по време на срещата на върха на Г-7", допълни украинският президент.

Зеленски ще вземе участие в работна среща с лидерите на държавите членки на Г-7, която ще се проведе във френския град Евиан. В нея ще участва и Тръмп.

Дипломация по телефона: Путин поздрави Тръмп за 80-годишния му юбилей

Украинският президент се срещна в понеделник със специалните пратеници на САЩ Стийв Уиткоф и Джаред Къшнър, като изтъкна пред тях значението да се даде "нов тласък на дипломацията".

През последните няколко месеца преговорите за разрешаване на войната в Украйна с посредничеството на САЩ не успяха да доведат до сключването на споразумение между Киев и Москва, а дипломатическите инициативи преминаха в застой предвид все по-голямото внимание, което Вашингтон отделяше на Иран, отбеляза Франс прес.