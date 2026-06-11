Дейвид Бекъм получава звезда на Алеята на славата в Холивуд

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Бившият капитан на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм ще бъде удостоен със звезда на легендарната Алея на славата в Холивуд, съобщиха медиите в САЩ. Церемонията по откриването на 2849-ата звезда е насрочена за 12 юни (петък) в Лос Анджелис.

От Търговската камара на Холивуд потвърдиха, че на престижното събитие ще присъстват холивудската мегазвезда Том Круз, който ще бъде сред официалните лектори, както и съпругата на бившия футболист – модната дизайнерка Виктория Бекъм. Отличието се присъжда в категорията за спортно развлечение (Sports Entertainment).

Любопитен факт е, че церемонията ще се проведе само няколко часа преди първия мач на националния отбор на САЩ на Световното първенство по футбол през 2026 г., където американците се изправят срещу Парагвай. Както е известно, тазгодишният Мондиал се провежда съвместно в САЩ, Мексико и Канада.

Дейвид Бекъм има записани 115 мача за националния отбор на Англия, на който беше капитан в продължение на шест години. В клубната си кариера той е защитавал цветовете на световни грандове като „Манчестър Юнайтед“, „Реал Мадрид“, „Милан“, „Пари Сен Жермен“ и американския „Лос Анджелис Галакси“. Той е първият английски футболист, ставал шампион в четири различни държави (Англия, Испания, САЩ и Франция), а през 1999 г. печели и Шампионската лига с екипа на „червените дяволи“.

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