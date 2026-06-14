България

Бойко Борисов призова за 100 дни толеранс към новото правителство

Борисов коментира и темата за свръхдефицита и недостига в бюджета

14 юни 2026, 15:18
Бойко Борисов призова за 100 дни толеранс към новото правителство
Източник: БТА

П редседателят на ГЕРБ Бойко Борисов каза в Шумен, че от ГЕРБ като системна партия смятат, че трябва да се върне доброто възпитание за стоте дни толеранс към правителството.

"Ние като системна партия считаме, че трябва да се върне доброто възпитание на стоте дни толеранс, което го имаше едно време, особено когато има млади формации, сега създадени, макар че това е спорно дали са сега създадени, но докато се сглобят, докато се опознаят, парламентарни групи, нищо не пречи да им се даде този 100-дневен толеранс", каза Борисов.

"Те по някои теми избързаха много и искаме да спазим толеранса, но особено другите партии ги коментират всеки ден. Ние, като не ги коментираме, започвате да ни подозирате в някаква игра, такава игра няма", каза лидерът на ГЕРБ.

Той е в Шумен за обучение на нови кадри на ГЕРБ, в хотел "Шумен". "Това, с което се занимава ГЕРБ в последните месеци, е обучение на нови кадри, не само млади, а и желаещи, така че нямаме възрастово ограничение. Имаме преподаватели, в това число и аз. Идеята на всичко това е да обучим да имаме правителство, агенти, които да предложим на обществото при следващи избори - да знае кой ще стане министър", каза Борисов.

Той допълни, че е доволен от вече минали обучения в страната. "Заявките от партията от местните ръководства са все повече и повече, една част от тях ще отидат към това правителство в сянка, така да го наречем, а другите ще се подготвят за общински съветници, кметове, заместник-кметове. Така в рамките на ГЕРБ ще си подмладим партията", каза още Борисов. Той допълни, че старите кадри, които са 20-25 години, с него разбират това.

"Целта е от всички тези областни градове да изведем един национален отбор, който да предложим след това на избирателите, ако има харесва, да гласуват за нас. Така действат системните партии", обобщи Борисов.

Борисов коментира и темата за свръхдефицита и недостига в бюджета. "Когато ГЕРБ можеше сам, ние направихме всички рестрикции и в първия, и във втория мандат и си понесохме целия натиск на обществото, че спряхме, намалихме, не дадохме да се увеличи, докато изравнихме дефицита". Борисов припомни, че като премиер в първия ден 2009 г. е отишъл при Пламен Орешарски, който му е казал, че дупката в бюджета е 800-900 милиона. "Стиснах му ръката и му казах - благодаря, отиваме да запълним дупката", каза Борисов. "Когато ГЕРБ е имал тази власт, каквато има Радев, е управлявал по този начин и затова съм бил три пъти премиер", каза лидерът на ГЕРБ.

На въпрос, свързан с договора с "Боташ", Борисов отговори: "Що се касае този договор, мнението ми е, че това е най-проваленото нещо, което се е случило за България. И това съм го казвал и преди. И няма шанс да сработи по този начин, защото, ако сработи, дори както служебния министър Трайчо Трайков казва, той носи повече загуби. Това е по-опасното в случая, че този договор може под благовидната форма за сътрудничество още повече да ни направи зависима енергетиката". 

Източник: Антоний Димов/БТА    
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