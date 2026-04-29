Свят

Тръмп: Не съм крал

29 април 2026, 16:21
Източник: Getty Images

А ко предците на Доналд Тръмп и крал Чарлз III можеха да ги видят днес, размишлява американският президент във вторник, те "със сигурност щяха да бъдат изпълнени с благоговение и гордост, че англо-американската революция за човешката свобода" е оцеляла до наши дни. Мигове по-късно Тръмп се ръкува с Чарлз и двамата се засмяха.

Белият дом добави надпис към снимка от момента: "Двама крале", предава "Ройтерс".

Доналд Тръмп: Голям фен съм на крал Чарлз, страхотен е

Това не е първият път, когато Тръмп флиртува с титлата "крал" по време на втория си президентски мандат. През октомври 2025 г. той публикува генерирано от изкуствен интелект видео, изобразяващо го как носи корона и пилотира изтребител, прелитащ над протестиращите от движението "Без крале", противопоставящи се на неговата администрация.

В същия ден той сподели друго видео, генерирано с изкуствен интелект, което го показа как носи корона, кралско наметало и меч, докато демократите в Конгреса коленичат пред него.

Говорителите на Белия дом не са отговорили веднага на искане за коментар за днешната снимка.

Във вторник вечерта Тръмп бе домакин на официална държавна вечеря с Чарлз и кралица Камила. В обръщение към Конгреса по-рано през деня Чарлз коментира общото наследство и принципите на управление на двете страни, позовавайки се на Магна Харта, Британската декларация за правата от 1689 г. и Декларацията за правата на САЩ от 1791 г., за да декларира, че „изпълнителната власт е обект на проверки и баланси“.

„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

Тръмп пък отхвърли обвиненията в поведение, подобно на крал, в интервю за предаването "60 минути" по "Си Би Ес", след опита за покушение срещу него в събота.

"Не съм крал", пошегува се той с интервюиращата Нора О'Донъл: "Ако бях крал, нямаше да имам работа с вас".

Източник: Reuters    
Белият дом обяви Тръмп за "крал"

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 9 часа
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 8 часа
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 8 часа
Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 9 часа
Черните куртки и звездните готвачи влизат в нов сблъсък за надмощие

Подготовката на храната може да бъде по-бърза, по-лесна и по-приятна, когато имате правилния помощник в кухнята

До момента 19-годишният има съставен акт за преминаване на червен сигнал, както и 24 фиша

След засичане на пътя водачите спрели и започнала кавга

Британският премиер Киър Стармър заяви пред парламента, че инцидентът е „дълбоко обезпокоителен“

Форматът привлича ново поколение дигитални таланти, готови да се развиват в стрийминг индустрията, а сега най-интересното за тях предстои

Световното първенство през 2026 г. ще бъде арена на революционна промяна. По препоръка на ФИФА, всеки играч, който покрие устата си по време на конфликт с опонент, ще бъде отстраняван незабавно. Мярката е част от новите по-строги правила срещу расизма и обидите на терена

Към момента полицейско присъствие има единствено около опожарената сграда на хижата, която остава под охрана

Държавите ще определят обема на помощта според размера и вида на дейността на дружеството, или според други подходящи показатели

Калифорния, Тексас и Флорида оглавяват списъка по брой активни случаи на безследно изчезнали лица в САЩ

Разкритията за нейния произход хвърлят сянка върху един от най-дръзките протести в историята на киното. Дали активистката, която се опълчи на стереотипите, всъщност не е изфабрикувала собствената си идентичност за пред света?

Срокът за въвеждане на законодателните промени е изтекъл на 17 октомври 2024 г.

Крал Чарлз III избира думите си с изключителна прецизност, както и покойната му майка, кралица Елизабет II

Пещта обикновено се използва за кремация на трупове на животни

Холивудската звезда Бен Афлек изненада феновете с неочакван нов аксесоар. Актьорът използва „ябълкова техника“, за да се справи с никотиновия глад. Експерти обясняват как този лесен и достъпен метод помага за преборване на оралната фиксация

От Комисията изразяват очакване за по-активен институционален диалог

