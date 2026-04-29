Белият дом обяви Тръмп за "крал"

А ко предците на Доналд Тръмп и крал Чарлз III можеха да ги видят днес, размишлява американският президент във вторник, те "със сигурност щяха да бъдат изпълнени с благоговение и гордост, че англо-американската революция за човешката свобода" е оцеляла до наши дни. Мигове по-късно Тръмп се ръкува с Чарлз и двамата се засмяха.

Белият дом добави надпис към снимка от момента: "Двама крале", предава "Ройтерс".

Доналд Тръмп: Голям фен съм на крал Чарлз, страхотен е

Това не е първият път, когато Тръмп флиртува с титлата "крал" по време на втория си президентски мандат. През октомври 2025 г. той публикува генерирано от изкуствен интелект видео, изобразяващо го как носи корона и пилотира изтребител, прелитащ над протестиращите от движението "Без крале", противопоставящи се на неговата администрация.

В същия ден той сподели друго видео, генерирано с изкуствен интелект, което го показа как носи корона, кралско наметало и меч, докато демократите в Конгреса коленичат пред него.

Говорителите на Белия дом не са отговорили веднага на искане за коментар за днешната снимка.

Във вторник вечерта Тръмп бе домакин на официална държавна вечеря с Чарлз и кралица Камила. В обръщение към Конгреса по-рано през деня Чарлз коментира общото наследство и принципите на управление на двете страни, позовавайки се на Магна Харта, Британската декларация за правата от 1689 г. и Декларацията за правата на САЩ от 1791 г., за да декларира, че „изпълнителната власт е обект на проверки и баланси“.

„Много му завиждах“: Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

Тръмп пък отхвърли обвиненията в поведение, подобно на крал, в интервю за предаването "60 минути" по "Си Би Ес", след опита за покушение срещу него в събота.

"Не съм крал", пошегува се той с интервюиращата Нора О'Донъл: "Ако бях крал, нямаше да имам работа с вас".