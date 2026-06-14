България

Внимание на пътя: Разсипан асфалт затруднява движението на автомагистрала "Хемус"

От пътната агенция апелират шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост

14 юни 2026, 15:29
Внимание на пътя: Разсипан асфалт затруднява движението на автомагистрала "Хемус"
Източник: БТА

В ременно движението при 56-и км на автомагистрала "Хемус" в посока София се осъществява само в изпреварващата лента, тъй като поради разсипан асфалт е ограничено преминаването по активната. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

От пътната агенция апелират шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост.

Възстановено е движението в посока София при 103-ти км на магистрала "Струма" и през тунел "Железница", съобщиха от АПИ по-рано днес.

Източник: Йоана Христова/БТА    
АМ Хемус АМ Струма АПИ пътна обстановка пътен трафик ограничение на движението Пътна полиция тунел Железница
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