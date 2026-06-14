„Цветно“ – думата, която вбеси Кейт Мидълтън и смрази отношенията ѝ с Меган през 2018 г.

П ървата поява на Меган Маркъл на официалния парад за рождения ден на кралицата – „Trooping the Colour“ през 2018 г. – е трябвало да бъде празник на новата семейна хармония. Вместо това, тя се превръща в момент, който според принц Хари „заплашваше да погълне всички“ в неловко мълчание, пише FoxNews.

Meghan Markle's One-Word Joke to Kate Middleton at Trooping the Colour Was Met with Awkward Silence, Prince Harry Recalled https://t.co/1IvZPtCrqS — People (@people) June 13, 2026

В мемоарите си „Spare“ херцогът на Съсекс описва как след завръщането им от медения месец, Меган се присъединява към кралското семейство за пищното честване. Всичко започва с един безобиден наглед въпрос. Кейт Мидълтън се обръща към Меган, за да разбере какво мисли тя за първото си пътуване на това важно за монархията събитие. Меган, все още непознаваща тънкостите на кралския протокол и търсеща лек, неформален тон, отговаря кратко: „Цветно“.

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Следва тишина, която според Хари е била толкова натежала, че е можела буквално да ги погълне. За Кейт, която е възпитана в стриктно спазване на кралските традиции, отговорът вероятно е прозвучал прекалено неформално или дори лековато за събитие от такъв исторически мащаб.

Макар и самата Маркъл да не дава подробности за този конкретен епизод, по-късно става ясно, че това е само един от многото микро-конфликти, които ерозират отношенията между двете двойки. Хари описва дълъг списък от напрежения, които са се опитали да изчистят на последвала среща, включително спора за роклите на шаферките, който мнозина експерти определиха като началото на края на връзката им.

Meghan Markle's One-Word Joke Left Catherine Speechless at Trooping the Colourhttps://t.co/6KDLcIZaCn — Entertainment News (@Enews94) June 14, 2026

Атмосферата се е обтегнала и заради коментар на Меган относно хормоналното състояние на Кейт по време на бременност, който принцесата приела като обида, както и от усещането на Кейт, че Меган се опитва да присвои модните ѝ контакти. Списъкът с недоволства продължил с дребни битовизми като липсата на великденски подаръци и дори спорове относно подредбата на местата по време на сватбата на Съсекс.

В крайна сметка принц Хари признава, че нито един от тези опити за изясняване не е довел до добър резултат и диалогът между тях е останал в задънена улица.

След 2019 г. Хари и Меган окончателно се оттеглиха от активните си задължения в кралския двор и се преместиха в САЩ. Докато вчера в Лондон цялото кралско семейство, включително крал Чарлз III и наследниците му, празнуваше годишния парад „Trooping the Colour“, херцозите но Съсекс отново не бяха сред поканените. Вместо да бъде част от блясъка в столицата, принц Хари се включи онлайн в събитие на игрите „Invictus“ в Германия, показвайки нагледно колко далеч се е отдалечил от някогашния си живот в двореца.