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Израел нанесе удари по цели на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут

Ударите са били нанесени в отговор на обстрел от страна на „Хизбула“ на територията на Израел

14 юни 2026, 16:03
Израел нанесе удари по цели на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут
Източник: БТА

И зраелската армия днес нанесе удари срещу цели на „Хизбула“ в южните предградия на Бейрут, които са смятани за крепост на групировката, се казва в съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Ройтерс.

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Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха по-рано, че "Хизбула" е изстреляла три снаряда срещу селища в Северен Израел. ЦАХАЛ определиха този ход като отявлено нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, в сила от 16 април.

"ЦАХАЛ нанесоха удари по обекти на терористите от "Хизбула" в квартал Дахие в Бейрут в отговор на обстрела на групировката срещу израелска територия", гласи съвместно съобщение на израелския премиер Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац.

"Хизбула" към момента не е коментирала израелските удари, но уточни, че е изстреляла ракети и дронове по израелски военни подразделения в Южен Ливан, посочва Ройтерс.

Миналата седмица израелска атака срещу квартал Дахие предизвика размяната на удари между Иран и Израел, която заплаши да осуети сключването на мирно споразумение между САЩ и Иран.

Вашингтон и Техеран са все по-близо до сключването на споразумение, което би сложило край на продължилия повече от 3 месеца конфликт, а американски и пакистански лидери предвиждат, че споразумението може да бъде подписано днес.

Иран отдавна поставяше като условие за сключването на всеобхватно споразумение със САЩ прекратяването на бойните действия в Ливан, припомня Ройтерс.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Израел Хизбула Бейрут военни удари Бенямин Нетаняху Израел Кац конфликт Близък изток
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