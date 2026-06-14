Израел нанесе удари по цели на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут

И зраелската армия днес нанесе удари срещу цели на „Хизбула“ в южните предградия на Бейрут, които са смятани за крепост на групировката, се казва в съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Ройтерс.

Взривове разтърсиха Бейрут

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха по-рано, че "Хизбула" е изстреляла три снаряда срещу селища в Северен Израел. ЦАХАЛ определиха този ход като отявлено нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, в сила от 16 април.

"ЦАХАЛ нанесоха удари по обекти на терористите от "Хизбула" в квартал Дахие в Бейрут в отговор на обстрела на групировката срещу израелска територия", гласи съвместно съобщение на израелския премиер Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац.

"Хизбула" към момента не е коментирала израелските удари, но уточни, че е изстреляла ракети и дронове по израелски военни подразделения в Южен Ливан, посочва Ройтерс.

Миналата седмица израелска атака срещу квартал Дахие предизвика размяната на удари между Иран и Израел, която заплаши да осуети сключването на мирно споразумение между САЩ и Иран.

Вашингтон и Техеран са все по-близо до сключването на споразумение, което би сложило край на продължилия повече от 3 месеца конфликт, а американски и пакистански лидери предвиждат, че споразумението може да бъде подписано днес.

Иран отдавна поставяше като условие за сключването на всеобхватно споразумение със САЩ прекратяването на бойните действия в Ливан, припомня Ройтерс.