Свят

Иран разкри детайли от проекта за споразумение със САЩ

Проектът предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби

14 юни 2026, 14:55
Иран разкри детайли от проекта за споразумение със САЩ
Източник: IStock

О кончателният проект на меморандум за разбирателство между Иран и САЩ обхваща широк кръг въпроси - от иранската ядрена програма до възобновяването на корабоплаването през Ормузкия проток и облекчаването на американските санкции върху иранския петрол, заяви пред Ройтерс високопоставен ирански официален представител. 

Според него след постигането на съгласие по документа двете страни ще разполагат с 60 дни, за да договорят окончателно споразумение.

Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ

По думите му проектът предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а САЩ да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища. Вашингтон също така се ангажира да не налага нови санкции на Техеран до сключването на окончателно споразумение и временно да освободи Иран от част от ограниченията върху износа на петрол, което ще позволи на страната да продава суровината си и да получава приходи от нея.

Освен това САЩ са готови да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи чрез директни парични преводи, сътрудничество с държави от региона и предоставяне на финансови кредитни линии.

САЩ и Иран пред споразумение: Какво предвижда документът (СПИСЪК)

В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение Техеран ще запази сегашното състояние на ядрената си програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения. От своя страна САЩ се съгласяват Техеран да намали степента на обогатяване на запасите си от високообогатен уран на територията на Иран, като механизмът за това ще бъде уточнен в рамките на 60 дни.

По-рано ирански медии съобщиха, че катарска делегация е пристигнала в Техеран в опит да ускори постигането на мирно споразумение между Техеран и Вашингтон.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
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