Свят

Какво знаем за паспорта с лика на Тръмп

САЩ се готвят за 250-годишнината от своята независимост с лимитирана серия документи, които вече предизвикаха вълна от полярни реакции – от „исторически акт“ до „проява на чиста суета“

29 април 2026, 11:24
Източник: БТА/АР

Д ържавният департамент на САЩ финализира плановете си за включване на портрета на президента Доналд Тръмп в новите международни паспорти. Това е първият случай в историята на страната, в който действащ държавен глава ще бъде изобразен в официални документи за пътуване.

Новият дизайн предвижда образът на президента да бъде поставен на вътрешната страна на корицата. Инициативата е посветена на предстоящото отбелязване на 250-годишнината от независимостта на САЩ през юли, потвърдиха от Държавния департамент пред Newsweek. Един от вариантите дори включва подпис на Тръмп, изработен със златист шрифт.

„Докато Съединените щати се подготвят да празнуват своята 250-годишнина, Държавният департамент планира пускането на ограничен тираж специални паспорти за отбелязване на това историческо събитие“, заяви говорител на ведомството. „Тези документи ще включват персонализирани графични елементи и подобрени изображения, като същевременно ще запазят същите високи нива на защита, които правят американския паспорт най-сигурния в света.“

  • Мащабна кампания за брандиране

Промяната в дизайна е част от по-широките усилия на администрацията на Тръмп да добави името на президента към ключови федерални институции и културни обекти. Плановете включват поставяне на подписа му върху американските банкноти, преименуване на Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, нов военен кораб от клас „Тръмп“, както и емитирането на 24-каратова златна монета с неговия лик.

Макар паспортите по света често да изобразяват исторически личности или природни забележителности, присъствието на действащ лидер е изключителна рядкост в международната практика.

  • Какво знаем за новия дизайн?

Според източници на изданието The Bulwark, Държавният департамент планира да издаде „ограничен тираж“ от 25 000 копия. Концепцията е обсъждана месеци наред, преди да получи окончателно одобрение в понеделник.

За сравнение, настоящият дизайн на американските паспорти изобразява планината Ръшмор, където са изсечени лицата на Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн. До момента това бяха единствените президенти, намерили място в документа. Сред останалите символи са Статуята на свободата, Камбаната на свободата и цитати от емблематични фигури като Мартин Лутър Кинг-младши.

  • Вълна от критики: „Това не е патриотизъм, а суета“

Едуард Кола, доцент по история в университета Джорджтаун и експерт по история на личните документи, определи решението като „абсурдно“. Той подчертава, че нито един съвременен американски паспорт не е изобразявал действащ президент, а подобна практика липсва и в почти всички демократични държави.

Конгресменът от Демократическата партия Майк Левин също изрази остро възмущение:

„Никой действащ президент не е правил подобно нещо. Монети, карти за национални паркове, военни кораби, а сега и паспорти... Този човек не може да намери повърхност, върху която да не залепи името или лицето си. Това не е патриотизъм. Това е суета.“

Мери Тръмп, племенница на президента и негов чест критик, лаконично коментира в социалната мрежа X: „Никога не съм била толкова облекчена, че вече поднових стария си паспорт.“

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм пък прибегна до сарказъм, публикувайки пародиен макет на шофьорска книжка със собствения си лик, имитирайки стила на Тръмп: „Много хора казват, че това е най-добрата книжка в историята на света!“.

  • Имената на Тръмп върху институции и валута

79-годишният президент предложи също преименуването на големи транспортни възли като гара „Пен“ в Ню Йорк или летище „Дълес“ във Вашингтон. Въпреки че анкетите показват съпротива сред американците относно промяната на дизайна на долара, финансовият министър Скот Бесент защити идеята.

„Няма по-мощен начин да се признаят историческите постижения на нашата страна от това банкнотите да носят името на президента Тръмп“, заяви Бесент.

Кой може да получи новия паспорт? Специалното издание ще бъде достъпно първоначално само за граждани, които подават документи в паспортната служба във Вашингтон и изрично заявят желание за този модел. Кандидатите, които не желаят лика на Тръмп в документите си, ще могат да изберат стандартния дизайн.

Източник: www.newsweek.com    
Доналд Тръмп Американски паспорти Държавен департамент на САЩ Нов дизайн на паспорт 250-годишнина на САЩ Ограничен тираж
