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Защо Шакира отличи Кристиано Роналдо пред Меси и Пеле в химна на Мондиала "Dai Dai"

Футболният свят затаи дъх пред най-големия Мондиал в историята със 104 мача. Докато Мексико и Южна Африка откриват битката, хитът „Dai Dai“ на Шакира и Burna Boy вече завладява трибуните, отдавайки почит на легенди като Меси и Кристиано Роналдо

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11 юни 2026, 11:38
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Ф утболният свят затаи дъх. Днес в легендарния Estadio Azteca домакините от Мексико излизат срещу Южна Африка в откриващия мач на Световното първенство по футбол 2026 – най-мащабното издание досега с 48 отбора и 104 мача в три държави. А над цялото събитие звучи новият глобален химн на колумбийската кралица Шакира – „Dai Dai“, създаден в колаборация с нигерийската звезда Burna Boy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Светът е футбол: Най-големият Мондиал в историята започва тази вечер

Шакира отново доказва, че е неоспоримата кралица на световните футболни химни. „Dai Dai“ е нейното второ официално парче за Мондиал след емблематичната „Waka Waka (This Time for Africa)“ от 2010 г. Енергичният трак е истински спортен манифест: използва футбола като метафора за „входовете и изходите“ в живота на всеки спортист – триумфи, падения, завръщания. Основното послание е кристално ясно – преодолявай трудностите, вярвай в себе си и се бори за победата до последния съдийски сигнал.

Рефренът „Dai Dai“ е лингвистична феерия – микс от италиански, японски, испански, френски и английски, че дори и български, който се превежда като „Давай, давай, да вървим!“. Тази многоезична конструкция подчертава универсалността на футбола и на самата Шакира като глобална икона.

В текста Шакира отдава почит на величия от различни епохи: Пеле, Паоло Малдини, Диего Марадона, Лионел Меси, Килиан Мбапе. Но едно име се откроява – Кристиано Роналдо. Докато повечето легенди са споменати с фамилия или прякор, португалецът е назован пълно с двете имена. Причините са две. Първо, разграничаване: в историята на футбола има и бразилеца Роналдо Назаро („Феноменът“), затова „Cristiano Ronaldo“ гарантира точна идентификация. Второ – чиста ритмичност. Пълното име пасва идеално на бързото, динамично темпо на парчето, създавайки запомнящ се и хармоничен момент в текста.

Шакира събра Меси, Мбапе и Винисиус в клипа към химна на Мондиал 2026 „Dai Dai“

Макар „Dai Dai“ да е предимно вдъхновяващ и позитивен химн, темата за личния живот на Шакира неизбежно изплува. Тя не споменава бившия си партньор Жерар Пике в новата песен – нито в нея, нито в други скорошни хитове, свързани с турнира. Болката и силата след раздялата бяха засегнати изцяло в суперхита от 2023 г. „Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53“, с култовата реплика „Жените вече не плачат, жените печелят“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Интересен паралел: предишният ѝ голям футболен хит „Waka Waka“ е пряко свързан с личната ѝ история. Именно по време на снимките на клипа през 2010 г. Шакира среща Жерар Пике. Започва дългогодишна връзка, от която се раждат двамата им синове. Песента, която обедини света по време на Мондиала в ЮАР, се оказа и началото на една от най-коментираните звездни истории.

Редактор: Стела Христова
Световно първенство по футбол 2026 Шакира Dai Dai футболен химн Мондиал футбол Burna Boy Кристиано Роналдо
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