Дипломация по телефона: Путин поздрави Тръмп за 80-годишния му юбилей

В деня, в който Доналд Тръмп отбелязва своя 80-и рожден ден, американският президент проведе знаков 55-минутен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин. Според Юрий Ушаков, съветник в Кремъл, разговорът е преминал в „приятелски и откровен дух“, далеч надхвърляйки рамките на протоколното честитене.

Ключов акцент в диалога са били усилията за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток. Кремъл потвърди, че специалните представители на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които са тясно ангажирани с преговорите по иранското досие, се очакват скоро на посещение в Москва.

Russian President Vladimir Putin and Donald Trump held a “friendly and frank” phone call on the US president’s birthday, the Kremlin said. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy also spoke with Trump. https://t.co/bVGQY6LShO — Bloomberg (@business) June 14, 2026

Разговорът е засегнал и хуманитарни въпроси. Владимир Путин е поздравил първата дама Мелания Тръмп за ролята ѝ в процеса по събиране на руски и украински деца с техните семейства, като от своя страна Доналд Тръмп е предал благодарностите на съпругата си за оказаното съдействие от руска страна.

Според източници от Кремъл, американският президент е изразил готовност да използва влиянието си, за да убеди европейските съюзници и Киев за прекратяване на военните действия в Украйна. Това е първият директен контакт между двамата лидери от 29 април насам, когато обсъждаха параметрите на евентуално примирие.

Пожелания от Берлин: Щайнмайер залага на „трансатлантическото наследство“

На фона на дипломатическия совалки, германският президент Франк-Валтер Щайнмайер също отправи поздравления по повод юбилея на Тръмп. В официално писмо той призова за мъдрост и сила, напомняйки за германските корени на фамилията Тръмп от региона Пфалц.

„Тези поколения смели емигранти изградиха нещо изключително в Америка“, отбеляза Щайнмайер, подчертавайки необходимостта от насърчаване на трансатлантическия обмен. Въпреки призивите за единение, отношенията между Вашингтон и Берлин остават сложни. От началото на мандата си Тръмп влезе в поредица от конфликти с европейските партньори – от митническата политика до изтеглянето на американски войски от Германия, което бе предизвикано от острите критики на германския канцлер Фридрих Мерц относно войната в Иран.