Свят

Дипломация по телефона: Путин поздрави Тръмп за 80-годишния му юбилей

55-минутен разговор постави основите за нови контакти по иранската криза и войната в Украйна

14 юни 2026, 19:55
Дипломация по телефона: Путин поздрави Тръмп за 80-годишния му юбилей
Източник: БТА/AP

В деня, в който Доналд Тръмп отбелязва своя 80-и рожден ден, американският президент проведе знаков 55-минутен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин. Според Юрий Ушаков, съветник в Кремъл, разговорът е преминал в „приятелски и откровен дух“, далеч надхвърляйки рамките на протоколното честитене.

Ключов акцент в диалога са били усилията за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток. Кремъл потвърди, че специалните представители на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които са тясно ангажирани с преговорите по иранското досие, се очакват скоро на посещение в Москва.

Разговорът е засегнал и хуманитарни въпроси. Владимир Путин е поздравил първата дама Мелания Тръмп за ролята ѝ в процеса по събиране на руски и украински деца с техните семейства, като от своя страна Доналд Тръмп е предал благодарностите на съпругата си за оказаното съдействие от руска страна.

Според източници от Кремъл, американският президент е изразил готовност да използва влиянието си, за да убеди европейските съюзници и Киев за прекратяване на военните действия в Украйна. Това е първият директен контакт между двамата лидери от 29 април насам, когато обсъждаха параметрите на евентуално примирие.

  • Пожелания от Берлин: Щайнмайер залага на „трансатлантическото наследство“

На фона на дипломатическия совалки, германският президент Франк-Валтер Щайнмайер също отправи поздравления по повод юбилея на Тръмп. В официално писмо той призова за мъдрост и сила, напомняйки за германските корени на фамилията Тръмп от региона Пфалц.

„Тези поколения смели емигранти изградиха нещо изключително в Америка“, отбеляза Щайнмайер, подчертавайки необходимостта от насърчаване на трансатлантическия обмен. Въпреки призивите за единение, отношенията между Вашингтон и Берлин остават сложни. От началото на мандата си Тръмп влезе в поредица от конфликти с европейските партньори – от митническата политика до изтеглянето на американски войски от Германия, което бе предизвикано от острите критики на германския канцлер Фридрих Мерц относно войната в Иран.

Източник: Елена Инджева, Виктор Турмаков/БТА    
Доналд Тръмп Владимир Путин дипломация Кремъл Близък изток Франк-Валтер Щайнмайер Украйна
Последвайте ни

По темата

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава

„Цветно“ – думата, която вбеси Кейт Мидълтън и смрази отношенията ѝ с Меган през 2018 г.

„Цветно“ – думата, която вбеси Кейт Мидълтън и смрази отношенията ѝ с Меган през 2018 г.

Швейцария отхвърли на референдум ограничаването на населението до 10 милиона души

Швейцария отхвърли на референдум ограничаването на населението до 10 милиона души

Когато куче спаси футбола: Как Пикълс намери откраднатата Световна купа преди Мондиал 1966

Когато куче спаси футбола: Как Пикълс намери откраднатата Световна купа преди Мондиал 1966

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Volkswagen съкращава 19 000 човека до края на годината

Volkswagen съкращава 19 000 човека до края на годината

carmarket.bg
Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница
Ексклузивно

Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница

Преди 21 часа
<p>Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси (СНИМКИ)

Преди 22 часа
Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите
Ексклузивно

Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите

Преди 22 часа
Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни
Ексклузивно

Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев проговори след 7 месеца в ареста

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев проговори след 7 месеца в ареста

България Преди 3 часа

Бившият председател на Националната пациентска организация отрича всички обвинения за блудство, наркотици и порнография

Израел нанесе удари по цели на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут

Израел нанесе удари по цели на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут

Свят Преди 4 часа

Ударите са били нанесени в отговор на обстрел от страна на „Хизбула“ на територията на Израел

Бойко Борисов призова за 100 дни толеранс към новото правителство

Бойко Борисов призова за 100 дни толеранс към новото правителство

България Преди 5 часа

Борисов коментира и темата за свръхдефицита и недостига в бюджета

Иран разкри детайли от проекта за споразумение със САЩ

Иран разкри детайли от проекта за споразумение със САЩ

Свят Преди 6 часа

Проектът предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби

<p>Кола форсира гуми край протест срещу шофьора, прегазил детско колело в Лесново</p>

Протест в село Лесново срещу агресията заради шепа череши

България Преди 6 часа

Недоволството събра десетки хора в центъра на населеното място, които настояха за реакция на институциите

Голям пожар избухна в столичния квартал „Надежда“

Голям пожар избухна в столичния квартал „Надежда“

България Преди 7 часа

За инцидента първа информира Галина Серафимова чрез публикация във Facebook

Израел смята за „лошо“ бъдещото споразумение между САЩ и Иран

Израел смята за „лошо“ бъдещото споразумение между САЩ и Иран

Свят Преди 7 часа

Според източници в Йерусалим сделката застрашава израелските интереси

Кибератака срещу ирански държавни банки парализира електронните плащания

Кибератака срещу ирански държавни банки парализира електронните плащания

Свят Преди 8 часа

Отговорност за атаката пое хакерската група "Черните вълци"

„За децата е по-лесно да си поръчат наркотици онлайн“: Митниците отчитат ръст на пощенските пратки с дрога

„За децата е по-лесно да си поръчат наркотици онлайн“: Митниците отчитат ръст на пощенските пратки с дрога

България Преди 8 часа

Заместник-директорът на Агенция „Митници” Стефан Бакалов предупреждава за новите методи на трафикантите

Великобритания удари руския сенчест флот в Ламанша

Великобритания удари руския сенчест флот в Ламанша

Свят Преди 8 часа

Британски командоси и специални служби извършиха шестчасова операция срещу санкциониран танкер

Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен

Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен

Свят Преди 9 часа

Руските държавни медии съобщават за инцидент в южен пристанищен град

Множество хематоми по лицето, ръцете и краката: Дете е пострадало при случай на домашно насилие

Множество хематоми по лицето, ръцете и краката: Дете е пострадало при случай на домашно насилие

България Преди 9 часа

Тормозът е продължил близо месец

Кристин Илиева: Катастрофата промени живота ми и сложи край на приятелството с Дивна

Кристин Илиева: Катастрофата промени живота ми и сложи край на приятелството с Дивна

Любопитно Преди 9 часа

В емоционално интервю пред Мон Дьо моделът Кристин Илиева се връща към денят, който промени живота ѝ завинаги и приятелството, което не устоя на времето

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Свят Преди 9 часа

Страната сега е обхваната от една от най-големите епидемии от ебола в своята история

Учителка, подпомагала руските удари срещу Украйна, получи доживотна присъда

Учителка, подпомагала руските удари срещу Украйна, получи доживотна присъда

Свят Преди 10 часа

Службите разкриват връзки с руското военно разузнаване

Откриха труп в багажник на кола край тренировъчната база на иранския отбор в Мексико

Откриха труп в багажник на кола край тренировъчната база на иранския отбор в Мексико

Свят Преди 10 часа

Разследване в Мексико след открито тяло със следи от насилие до базата на иранския национален отбор

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg
1

Кои са най-високите водопади в България

sinoptik.bg
1

Изграждат дъждовни градини по Дунав

sinoptik.bg

„Или растете с мен, или изоставате“: Хомофобски обиди заляха Дара след появата ѝ на София Прайд

Edna.bg

Илон Мъск стана първият трилионер в историята

Edna.bg

Мароко не успя да бие Бразилия, но записа историческо постижение

Gong.bg

Левски: Лудостта ни е на век и за нея няма лек!

Gong.bg

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев за обвиненията срещу него

Nova.bg

Разбиха група за рекет и проституция в София, десетки са задържаните от групата "Калашниците"

Nova.bg