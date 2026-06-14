България

Спецакция в кв. „Ботунец“: 36 задържани при удар срещу групата "Калашниците"

Новината за успешния удар срещу престъпността беше съобщена лично от вътрешния министър Иван Демерджиев в профила му във Facebook

Обновена преди 48 минути / 14 юни 2026, 17:38
Спецакция в кв. „Ботунец“: 36 задържани при удар срещу групата "Калашниците"
Източник: IStock

М ащабна полицейска операция тече в столицата. Спецчастите на МВР са извършили десетки арести в софийския квартал „Ботунец“, а акциите продължават едновременно на множество адреси в различни части на града.

Новината за успешния удар срещу престъпността беше съобщена лично от вътрешния министър Иван Демерджиев в профила му във Facebook. В остър и категоричен тон той заяви, че времето на безнаказаността е приключило.

„Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави – също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото“, написа Демерджиев.

На брифинг главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов обясни, че са задържани 36 души, но предстоят и още арести. "Специализираната акция е по моя заповед и е свързана със задържането на лица от криминалния контингент, основно от така наречената група „Калашниците“, обясни той. 

В хода на операцията са установени множество адреси, на които в момента се извършват претърсвания и се откриват вещи, свързани с дейността на групата. "Работи се със задържаните лица по шест вече образувани досъдебни производства под надзора на Софийската градска и Софийската районна прокуратура. Основните престъпления, за които е възможно да бъдат повдигнати обвинения, са рекет, сводничество и изнудване", заяви Николов. 

Източник: Иван Кънчев/NOVA

Той отправи апел към гражданите. "Своевременно да подават сигнали, когато в техните райони установят лица, които безчинстват, арогантно управляват автомобили и нарушават обществения ред. Наясно сме, че не само в София, но и в други части на страната съществуват подобни групи, занимаващи се с различни видове престъпна дейност. МВР ще действа твърдо и безкомпромисно. Времето на тези групи ще приключи", категоричен е главният комисар на МВР. 

По думите на Николов при някои от претърсванията са открити оръжия, които ще бъдат обект на експертиза. "На други места са намерени списъци с имена на момичета, които по всяка вероятност са проституирали в полза на конкретни лица от задържаната група. Повечето от задържаните са криминално проявени", уточни той. 

полицейска операция София МВР Иван Демерджиев организирана престъпност арести
Последвайте ни
Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но мъжът не поиска такава

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но мъжът не поиска такава

Спецакция в кв. „Ботунец“: 36 задържани при удар срещу групата

Спецакция в кв. „Ботунец“: 36 задържани при удар срещу групата "Калашниците"

Заловените край Бургас 32-ма мигранти оцелявали дни с трева и блатна вода

Заловените край Бургас 32-ма мигранти оцелявали дни с трева и блатна вода

Когато куче спаси футбола: Как Пикълс намери откраднатата Световна купа преди Мондиал 1966

Когато куче спаси футбола: Как Пикълс намери откраднатата Световна купа преди Мондиал 1966

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Volkswagen съкращава 19 000 човека до края на годината

Volkswagen съкращава 19 000 човека до края на годината

carmarket.bg
Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница
Ексклузивно

Откриха 33 мигранти в бус край Бургас, трима са настанени в болница

Преди 20 часа
<p>Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси (СНИМКИ)

Преди 21 часа
Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите
Ексклузивно

Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите

Преди 21 часа
Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни
Ексклузивно

Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова ескалация между Израел и Иран застрашава мирните преговори; Тръмп с предупреждение

Нова ескалация между Израел и Иран застрашава мирните преговори; Тръмп с предупреждение

Свят Преди 1 час

Американският президент по-рано заяви, че споразумението за прекратяване на войната може да бъде подписано днес, но оттогава не е предоставил повече подробности

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев проговори след 7 месеца в ареста

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев проговори след 7 месеца в ареста

България Преди 2 часа

Бившият председател на Националната пациентска организация отрича всички обвинения за блудство, наркотици и порнография

Внимание на пътя: Разсипан асфалт затруднява движението на автомагистрала "Хемус"

Внимание на пътя: Разсипан асфалт затруднява движението на автомагистрала "Хемус"

България Преди 4 часа

От пътната агенция апелират шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост

Бойко Борисов призова за 100 дни толеранс към новото правителство

Бойко Борисов призова за 100 дни толеранс към новото правителство

България Преди 4 часа

Борисов коментира и темата за свръхдефицита и недостига в бюджета

Иран разкри детайли от проекта за споразумение със САЩ

Иран разкри детайли от проекта за споразумение със САЩ

Свят Преди 5 часа

Проектът предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби

<p>Кола форсира гуми край протест срещу шофьора, прегазил детско колело в Лесново</p>

Протест в село Лесново срещу агресията заради шепа череши

България Преди 5 часа

Недоволството събра десетки хора в центъра на населеното място, които настояха за реакция на институциите

Голям пожар избухна в столичния квартал „Надежда“

Голям пожар избухна в столичния квартал „Надежда“

България Преди 6 часа

За инцидента първа информира Галина Серафимова чрез публикация във Facebook

Израел смята за „лошо“ бъдещото споразумение между САЩ и Иран

Израел смята за „лошо“ бъдещото споразумение между САЩ и Иран

Свят Преди 6 часа

Според източници в Йерусалим сделката застрашава израелските интереси

Кибератака срещу ирански държавни банки парализира електронните плащания

Кибератака срещу ирански държавни банки парализира електронните плащания

Свят Преди 7 часа

Отговорност за атаката пое хакерската група "Черните вълци"

„За децата е по-лесно да си поръчат наркотици онлайн“: Митниците отчитат ръст на пощенските пратки с дрога

„За децата е по-лесно да си поръчат наркотици онлайн“: Митниците отчитат ръст на пощенските пратки с дрога

България Преди 7 часа

Заместник-директорът на Агенция „Митници” Стефан Бакалов предупреждава за новите методи на трафикантите

Великобритания удари руския сенчест флот в Ламанша

Великобритания удари руския сенчест флот в Ламанша

Свят Преди 7 часа

Британски командоси и специални служби извършиха шестчасова операция срещу санкциониран танкер

Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен

Пожар в Темрюк след атака с дронове, огънят е потушен

Свят Преди 8 часа

Руските държавни медии съобщават за инцидент в южен пристанищен град

Множество хематоми по лицето, ръцете и краката: Дете е пострадало при случай на домашно насилие

Множество хематоми по лицето, ръцете и краката: Дете е пострадало при случай на домашно насилие

България Преди 8 часа

Тормозът е продължил близо месец

Кристин Илиева: Катастрофата промени живота ми и сложи край на приятелството с Дивна

Кристин Илиева: Катастрофата промени живота ми и сложи край на приятелството с Дивна

Любопитно Преди 8 часа

В емоционално интервю пред Мон Дьо моделът Кристин Илиева се връща към денят, който промени живота ѝ завинаги и приятелството, което не устоя на времето

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Смъртоносната вълна в Конго расте - епидемията от ебола поглъща стотици

Свят Преди 8 часа

Страната сега е обхваната от една от най-големите епидемии от ебола в своята история

Учителка, подпомагала руските удари срещу Украйна, получи доживотна присъда

Учителка, подпомагала руските удари срещу Украйна, получи доживотна присъда

Свят Преди 9 часа

Службите разкриват връзки с руското военно разузнаване

Всичко от днес

От мрежата

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Кои са най-високите водопади в България

sinoptik.bg
1

Изграждат дъждовни градини по Дунав

sinoptik.bg

„Или растете с мен, или изоставате“: Хомофобски обиди заляха Дара след появата ѝ на София Прайд

Edna.bg

Илон Мъск стана първият трилионер в историята

Edna.bg

Реал Мадрид осъществява шокиращ трансфер

Gong.bg

НА ЖИВО: Германия - Кюрасао, съставите

Gong.bg

Разбиха група за рекет и проституция в София, десетки са задържаните от групата "Калашниците"

Nova.bg

"Сготвен съм": Д-р Станимир Хасърджиев за обвиненията срещу него

Nova.bg