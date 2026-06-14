Спецакция в кв. „Ботунец“: 36 задържани при удар срещу групата "Калашниците"

М ащабна полицейска операция тече в столицата. Спецчастите на МВР са извършили десетки арести в софийския квартал „Ботунец“, а акциите продължават едновременно на множество адреси в различни части на града.

Новината за успешния удар срещу престъпността беше съобщена лично от вътрешния министър Иван Демерджиев в профила му във Facebook. В остър и категоричен тон той заяви, че времето на безнаказаността е приключило.

„Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави – също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото“, написа Демерджиев.

На брифинг главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов обясни, че са задържани 36 души, но предстоят и още арести. "Специализираната акция е по моя заповед и е свързана със задържането на лица от криминалния контингент, основно от така наречената група „Калашниците“, обясни той.

В хода на операцията са установени множество адреси, на които в момента се извършват претърсвания и се откриват вещи, свързани с дейността на групата. "Работи се със задържаните лица по шест вече образувани досъдебни производства под надзора на Софийската градска и Софийската районна прокуратура. Основните престъпления, за които е възможно да бъдат повдигнати обвинения, са рекет, сводничество и изнудване", заяви Николов.

Източник: Иван Кънчев/NOVA

Той отправи апел към гражданите. "Своевременно да подават сигнали, когато в техните райони установят лица, които безчинстват, арогантно управляват автомобили и нарушават обществения ред. Наясно сме, че не само в София, но и в други части на страната съществуват подобни групи, занимаващи се с различни видове престъпна дейност. МВР ще действа твърдо и безкомпромисно. Времето на тези групи ще приключи", категоричен е главният комисар на МВР.

По думите на Николов при някои от претърсванията са открити оръжия, които ще бъдат обект на експертиза. "На други места са намерени списъци с имена на момичета, които по всяка вероятност са проституирали в полза на конкретни лица от задържаната група. Повечето от задържаните са криминално проявени", уточни той.